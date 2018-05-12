Devlet Bahçeli, Demirtaş'a 'PKK'lı' dedi, Çakıcı'ya af istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş için 'PKK'lı' derken Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimler için af çağrısı yaptı.

Twitter hesabından açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af çağrısı yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ismarlama ve icazetli Cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başladı. Muhtemel adayların kesin listesi 13 Mayıs’ta netleşecektir. CHP’nin hem milletvekili pazarı kurup hem de imza kampanyasında aktif rol oynaması uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir çarpıklık olarak anılacaktır.

PKK’nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Vatan hainlerinin, Ülkücü katillerinin Cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. Millet bu gelişmeleri elbette kaydına aldı.

FETÖ ve PKK faaldir! Öyle ki, tescilli ve sabıkalı PKK’lı Demirtaş’ın serbest kalması için yoğun bir kampanya söz konusudur.Yusuf Has Hacib der ki: “Ev almak istersen komşusunu sor, yer almak istersen suyunu sor.” Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için kimlere sorulduğu ise ortadadır.

HDP imza toplamaya gerek duymadı, çünkü TBMM’de grubu vardır. Diğerleri ise CHP ve FETÖ’nün çağrı ve çabalarıyla imzalarına kavuştu. Yani 100 bin imzayı toplayan adayım diye sahneye çıktı. Millet ittifakıymış, bunlardan çıksa çıksa ihtilaf ve ihanet çıkacaktır.

Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?

Hain el üstünde, vatan ve millete sadakat duyanlar geri planda! Böyle bir yanlış sürdürülebilir mi? Peki, teröristler için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader kurbanlarına ne diyecekler? Onların yüzlerine nasıl bakacaklar?

Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran,zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?

PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır.

PKK’lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar.

Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun…" (HABER MERKEZİ)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: GÜNDEMİMİZDE YOK

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısına dair yaptığı açıklamada "Bizim gündemimizde af yok, çok net söylüyorum. Hükümet olarak bizim gündemimizde asla ve asla teröristlere af söz konusu değildir" dedi. (AA)

Alaattin Çakıcı kimdir?

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: SARAY'DA ÇALIŞILAN AFFIN ALTYAPISINI OLUŞTURUYOR

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Devlet Bahçeli'nin af çıkışı hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Bahçeli, Saray'da bir süredir üzerinde çalışılan, Bakan Gül ve Bakan Bozdağ'ın koordinasyonunda yürütülen affın altyapısını oluşturuyor" diyen Yarkadaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Af tasarısı adli suçlardan yatan 100 bin kişiyi kapsıyor. Herşey belli; tasarı hazırlandı. Bahçeli sadece Saray'ın sözcülüğünü üstleniyor... Saray'da hazırlanan ve önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine getirilecek olan tasarıya göre, beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde...

Çünkü AKP'nin yarattığı kirli düzen suçlarda patlama yarattı ve cezaevlerinde artık yer kalmadı. AKP'nin 16 yılda yarattığı sosyo ekonomik çöküntü, tüm cezaevlerini doldurdu. Öyle cezaevleri var ki; üç kişilik odada sekiz kişi kalıyor. Tutuklular nefesi bile sırayla alıyor. AKP ise suçu yaratan koşulları yok etmek yerine fabrika değil 52 yeni cezaevi daha yapıyor.

AKP'nin Saray'da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor."

ERDOĞAN'IN DANIŞMANI YİĞİT BULUT DA AF ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşesinde genel af çağrısı yaparak “Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” demişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 17:04

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