Cansel Poyraz Akyol CNN Türk'e 'Olmasaydı sonumuz böyle' ile veda etti

CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz Akyol, CNN Türk'ten 15, Kanal D Haber'den yaklaşık 30 habercinin bugün binadan ayrıldığını paylaştı.

CNN Türk'ten 15, Kanal D Haber'den yaklaşık 30 habercinin bugün binadan ayrıldığını paylaşan CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz Akyol, "Şimdi hayatımın fon müziğinde içli bir Ahmet Kaya şarkısı çalıyor; olmasaydı sonumuz böyle diyor..." ifadelerini kullandı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılması sonrası CNN Türk ve Kanal D'de birçok ayrılık yaşandı. Medyaradar'ın haberine göre CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz Akyol, ayrılıklarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Harç bitti yapı paydos..." sözleriyle başlayan Akyol, sözlerini Ahmet Kaya'nın "Olmasaydı sonumuz böyle" şarkısıyla noktaladı.

Akyol'un yazdıkları şöyle:

"Harç bitti yapı paydos... Cnn türkten 15, kanald haberden yaklasık 30 haberci bugün bu binaya veda ettık.... Kişisel olarak; 39yıllık hayatımın yaklaşık 4 de 1i bu binada geçti. Yakın tarihin en kritik seçimlerini, büyük toplumsal olaylarını, önemli davalarını, doğal afetlerini, terör olaylarını, patlamaları, kazaları, önemli sayısız gelişmeyi bu binada yaşadık. Çeşitli zamanlarda yayınlara kızıp binayı basmaya gelen öfkeli kalabalıklara da, 15 temmuzda skorskilere de, silahlı askerlere de bu binada direndik. Bugün bu kapıdan çıkıp giderken; kanalda geçen bayramlar, gıdılmeyen düğünler, kaçırılan doğumgünleri, uykusuz geceler, akla hayale gelmeyecek stresler yanımıza kar, yüreğimize yara oldu.. Şimdi hayatımın fon müziğinde içli bir ahmet kaya şarkısı çalıyor; olmasaydı sonumuz böyle diyor..."

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 20:01

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