CNN Türk’te Duygu Demirdağ ile yollar ayrıldı

CNN Türk’ün Ana Haber Spikeri Duygu Demirdağ'ın kanal ile yolları ayrıldı.

CNN Türk'te son bir yıldır Ana Haber'i sunan ekran yüzü Duygu Demirdağ ile yollar ayrıldı. CNN Türk ve Kanal D’nin iktidara yakın Demirören Grubu tarafından satın alınması ile birlikte bu kanallarda pek çok kişi de uzaklaştırıldı.

Medyaradar’ın haberine göre, 2010'dan bu yana muhabirlik ve farklı kuşak ve programlarda moderatörlük yapan, Demirağ da değişimden nasibini aldı. Demirağ’ın Ana Haber Spikerliği görevine son verildi.

CNN Türk’te, hafta içinde de gazeteciler İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in görevine son verilmişti.

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Demirören Grubu tarafından satın alınan bir diğer televizyon kanalı Kanal D’de de Ana Haber sunucusu değiştirilmişti. İYİ Parti ile ilgili bir haber dolayısıyla Ahmet Hakan’ın görevine son verilmiş, yerine NTV’den Buket Aydın getirilmişti. Buket Aydın’ın göreve gelmesinin ardından, siyasi haberlerin azaltılırken, yaşam habererine ağırlık verilmeye başlandı. Kanal D’deki değişimin ardından Kanal D Ana Haber, reytinglerde 23. sıraya kadar geriledi.

Demirağ’ın görevine son verilme nedeni öğrenilemezken, CNN Türk’te de benzer gelişmelerin yaşanması bekleniyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 14:08

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