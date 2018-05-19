CNN Türk’te kıyım sürüyor

Demirören Grubunun Doğan Medya Grubunu satın almasının ardından Kanal D ve CNN Türk’te işten çıkarmalar devam ediyor.

CNN Türk’te Gülay Ödem ve Saynur Tezel’le de yollar ayrıldı. Kanal D’de de 15 kişi çıkarılmıştı.

Demirören Grubunun Doğan Medya Grubunu satın almasının ardından Kanal D ve CNN Türk’te işten çıkarmalar aralıksız devam ediyor. CNN Türk Ana Haber Sunucusu Duygu Demirdağ ile başlayan ayrılıklar CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Parametre Programı Sunucusu Ebru Baki, Güne Merhaba Programının Sunucusu Gülay Özdem, CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz, CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen, Haber Müdürü Ali Obuz, Editörler Alişer Delek, Hüseyin Tahmaz ile Seslendirmeci Editör Batuhan Pozut’la devam etti. CNN Türk’te hafta içi her gün Günlük programını sunan Saynur Tezel’in de çıkışı verildi. (HABER MERKEZİ)

Doğan Medya Grubunun satılması ne anlama geliyor?

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mayıs 2018 15:28

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