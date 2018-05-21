Deniz Zeyrek'in CNN Türk'teki görevine son verildi

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevinin sonuna geldiğini duyurdu.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine son verildiğini duyurdu.

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Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın, bana ayrılan #parametre’nin sonuna gelmiş bulunuyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve 6 yıldır ekran/radyo başında bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Hürriyet’te görüşmeye devam... " (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 09:35

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