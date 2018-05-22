Matbaa çalışanları basılan kitaplardan yargılanıyor

Kayyım atanan Gün Matbaacılıkın tutuklu bulunan 21 çalışanı hakkında iddianame hazırlandı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaacılıka 28 Mart’ta İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyım atandı. Kayyım ile birlikte yapılan operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden aralarında Matbaa Sahibi Kasım Zengin’in de bulunduğu 21 kişi ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul ile İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Uygur Kaan Arısoy tarafından 21 matbaa çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İsmail Ergene ve Cengiz Kaya için ise “Kavuşturmaya yer olmadığı”na karar verildi. İddianame İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, duruşma günü önümüzdeki günlerde belirlenecek.

İddianamede 8 kişiye “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, 13 kişiye de “Örgüte üye olmak”, ”Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçlamaları yönetildi.

BASIMI YAPILAN YAYINLAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İddianamede matbaaya kayyım atanmasının gerekçesi olarak, basımı yapılan 110 kadar yayın için toplatma kararı verilmesi ve basımı yapılan gazete, kitap ve dergilerin yazar, genel yayın yönetmenleri ve eser sahipleri hakkında davaların açılması gösterildi. Yine iddianamede “Gün Matbaanın örgütün ‘Basın Komitesinin örgütsel hedef ve amaçları doğrultusunda propaganda ve ajitasyon çalışmalarını süreklilik arz edecek şekilde basımının yapılması için kurulduğu” ileri sürüldü.

60 SAYFA ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ GAZETESİNİN NÜSHASI

Bir diğer gerekçe ise Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin TSK’nin Efrin saldırını manşetine taşıması ve bu gazete nüshalarının Gün Matbaacılık tarafından basımının yapılması oldu. 85 sayfalık iddianamede 60 sayfaya yakın Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 20 Ocak 2018’den sonra çıkan nüshaları yer aldı.

UNVANLAR SUÇLAMA KONUSU

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin haberlerinde YPG ve QSD’nin askeri ve sivil yönetimlerde sorumlu düzeyde yer alan kişiler için “sözcü”, “komutan”, “genel komutan”, “konsey üyesi”, “koordinasyon sorumlusu”, “komutanlık üyesi”, “temsilci” sıfatlarının kullanılması, askeri birliklere “tabur”, “birlik”, “savunma güçleri”, “silahlı güç”, “Demokratik Suriye Güçleri (QSD)” şeklinde yer verilmesi iddianamede, “Örgütün sözde düzenli bir orduya ve buna bağlı kurumlara sahip olduğu izlenimi sağlanıp örgütün ve örgüt mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı” şeklinde, “kanton”, “özerk yönetim”, “kurucu meclis”, “komite”, “konsey” gibi ifadelerin kullanılması ise “Meşru bir yönetim birimi olduğu algısının oluşturulmak istenmesi” olarak yorumlandı.

DİL BİLGİSİ KİTABI İLE BEYİN YIKAMA

İddianamede, matbaa tarafından basımı yapılan “Zimanê Kurdi” isimli dil bilgisi kitabı için de “sözde Kürtçe dil bilgisi” denildi. İddianamede “Ele geçirilen kitaplar arasında bölücü terör örgütünün Zeytin Dalı harekatının devam ettiği Suriye/Afrin’deki masum çocukların beyinlerini yıkama ve bölgedeki yeni nesillerin terörist ideolojiyle yetişmeleri amaçlarıyla Gün Matbaacılık tarafından basılmış ‘Zimanê Kurdi’ isimli, ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik hazırlanmış sözde ders kitaplarının da bulunduğu” ifadesine yer verildi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 12:57

www.evrensel.net