Bahçeli: Cezaevindekiler seçimden önce isyan başlatırsa ne olur?

Ülkücü suç örgütü liderlerinin adını öne sürerek af isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kez de 'Ya cezaevinde isyan başlatırlarsa' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Af” ısrarı sürüyor. Bahçeli geçtiğimiz günlerde suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ın adını öne çıkararak “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?” demişti. AKP’den gelen yanıtta ise “Gündemimizde af yok” denilmişti.

AKP ve BBP ile birlikte 'Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin lideri Bahçeli bu kez iktidarın kontrolündeki Sabah gazetesine konuşarak “Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?” dedi ve “Af” isteğini yineledi.

Sabah’tan Şebnem Bursalı’nın sorusu ve Bahçeli’nin yanıtı şöyle:

“Terör ve FETÖ suçluları hariç kader kurbanları olarak belirttiğiniz tutuklularla ilgili af öneriniz oldu. Neden gündeme getirdiniz?

Terörden tutuklular için gayret göstereceğiniz yerde 235 bin gariban var cezaevinde bunlarla uğraşın dedik. Cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Kalanları adi suçlu ve kader kurbanı. Canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun. Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 08:00

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