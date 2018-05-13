İngiltere ziyareti öncesi konuşan Erdoğan: Kesinlikle af yok

İngiltere ziyareti öncesi konuşan Erdoğan, af konusunda 'Bahçeli'nin bu talebi kendisine aittir. Hükümetimizde böyle bir düşünce kesinlikle yok' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi. Erdoğan ayrıca "Ankara'da da parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Toplantıya TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.

'KADROYU TAZELEMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Erdoğan, bir gazetecinin "Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti olacağız.

Bir defa biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara'ya taşınıp, Ankara'da da parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli."

'BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ KESİNLİKLE YOK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

'FAİZİ EKONIMİK ALANLA HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜN ANASI OLARAK GÖRÜYORUM'

Erdoğan, faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Bunu başarmamız lazım. Son ekonomideki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüşü aylık olarak yapıldı. Bu bile hemen satışları etkiledi. Bunlar bir gerçek. Bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun için de hem yastık altındaki parayı çekelim diyorsun, kayıt altına alalım diyorsun. Hem bu noktada gerekli adımları atmayacaksın. Olmaz. İyi yoldayız. Gerek başbakanımızın son açıklamış olduğu paket gerekse şu anda faizdeki son uygulamalar inanıyorum ki bizi çok daha iyi taşıyacaktır. Ama birileri gibi de bedava konut verelim. Böyle birşey yok. Şimdi onları duymaya başladık. Nasıl oluyor bu iş?. Bunlara da alıştık. Ama benim milletim bunları yutmayacaktır."

'ARDINDAN TEL RIFAT VAR, MENBİC VAR…'

Suriye'de devam eden sürece ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan en doğudan en batıya bölgeyi zaten kontrolümüz altına aldık, alıyoruz ve Afrin'den sonra İdlib'deki gelişmeleri biliyorsunuz. Gözlem noktalarında 10 gözlem noktası elimizin altında. 11, 12 var. Onları da inşallah bu hafta içinde bitirip 12. gözlem noktası girildikten sonra İdlip'le ilgili sıkıntılar halledilmiş olacak. Ardından bizim Tel Rıfat sorunumuz var. Menbic var. Dışişleri bakanımız ABD Dışişleri Bakanı ile ön görüşmesi oldu. Devamı olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç'te de PYD-YPG'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve orayı da gerçek sahipleri gelip yerleşecek" dedi.

Anneler Günü'yle ilgili de konuşan Erdoğan, "Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın" diye konuştu.

UÇAĞI 10.05'TE HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 10.05'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı milletvekilleri de İngiltere'ye gitti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2018 10:29

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