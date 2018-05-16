Ä°stifa eden Vatan Partisi DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ±, Evrensel'e konuÅŸtu

PerinÃ§ekâ€™in â€˜CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸimde HDPâ€™yi kapatacaÄŸÄ±zâ€™ sÃ¶zÃ¼nden sonra istifa eden DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Selahattin GÃ¶nÃ¼l, Evrensel'e konuÅŸtu.

Serpil BERK

DiyarbakÄ±r

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± DoÄŸu Perinçek’in, ‘CumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸimde HDP’yi kapatacaÄŸÄ±z’ söyleminden sonra partisinin DiyarbakÄ±r, KÄ±zÄ±ltepe ve Batman’da 90’Ä± aÅŸkÄ±n üye ve yöneticisi istifa etti. Vatan Partisi Genel Merkezi ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada sadece 12 kiÅŸinin istifa ettiÄŸini iddia etti.

Ä°stifa edenler arasÄ±ndan bulunan Vatan Partisi Eski DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± ve Eski Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Gönül, istifa gerekçesini Evrensel'e anlattÄ±. Ä°stifa kararÄ±nÄ± epeydir düÅŸündüÄŸünü, HDP ile ilgili açÄ±klamanÄ±n son nokta olduÄŸunu belirten Gönül, ‘Bu ülkenin barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ± var, herkes elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyup sorunu çözmeli. Parti halkÄ±n partisi olmalÄ±. BarÄ±ÅŸ için uÄŸraÅŸ vermeli’ diye konuÅŸtu.

‘BURADAKÄ° GERÇEKLÄ°ÄžÄ° Ä°NKAR EDEMEYÄ°Z’

"90’lÄ± yÄ±llarda 30 bin faili meçhul cinayet iÅŸlendiÄŸini, faili meçhul cinayetler aydÄ±nlatÄ±lsaydÄ± bu sorun olmayacaÄŸÄ±nÄ±" söyleyen Gönül, “Burada yaÅŸanan bir gerçeklik var bunu inkar edemeyiz. Ä°nsanlar bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bizim amacÄ±mÄ±z barÄ±ÅŸ ve huzur, çocuklarÄ±mÄ±za böyle bir gelecek bÄ±rakmaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘HER ÅžEY AMERÄ°KA DÄ°YORLAR’

Vatan Partisinin Kürt sorununa bakÄ±ÅŸÄ±na deÄŸinen Gönül, “Ä°ÅŸ DoÄŸu Bey’le bitmiyor. ArkasÄ±nda baÅŸka güçler var. Askeriyeden ayrÄ±lan bir çok kiÅŸi var. MYK toplantÄ±sÄ±nda ÅžÄ±rnak’ta günlerce buzdolabÄ±nda bekletilen Cemile’yi söyledim. Medya her ÅŸeyi haber yapÄ±yor ama bu çocuk bir gün haber olmadÄ± dedim. Kimse bir ÅŸey demedi. SaygÄ± duyduÄŸum kiÅŸiler var ama ben Kürtlerin varlÄ±ÄŸÄ±ndan rahatsÄ±z olunduÄŸunu düÅŸünüyorum. Her ÅŸeyi Amerikan emperyalizmi ile yorumluyorlar. NasÄ±l AKP her ÅŸeye FETÖ diyorsa onlar da Amerika diyor. Türkiye’de Amerika’nÄ±n 15 tane hava üssü var gücünüz yetiyorsa kapatÄ±n. Artistlik yapmaya gerek yok ki” dedi.

DoÄŸu PerinÃ§ek kimdir?

‘ÜLKENÄ°N BARIÅžA Ä°HTÄ°YACI VAR’

HDP’yi kapatma fikrini eleÅŸtiren Gönül, “HDP’yi ötekileÅŸtirip PKK ile iliÅŸkilendirmek yanlÄ±ÅŸ. 6 milyon insan oy vermiÅŸ hepsi PKK’li mi demek gerek. Hiç kimse zorla gidip oy vermemiÅŸ ki. Ben DoÄŸu Bey’e bizim genel kurulumuza geldiÄŸinde ‘PKK’ye laf söyleyebilirsiniz ama HDP’ye dair laf söylemeyin’ dedim. KonuÅŸmalarÄ±m ortada zaten. Benden önce bu karar alÄ±nmÄ±ÅŸsa bilemem ama benim olduÄŸum süreçte böyle bir konu söz konusu olmadÄ±. Bu konuda tavrÄ±m hep netti. Bu ülkenin barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ± var, herkes elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyup sorunu çözmeli. Parti halkÄ±n partisi olmalÄ±. BarÄ±ÅŸ için uÄŸraÅŸ vermeli. DoÄŸu Perinçek geçmiÅŸte Abdullah Öcalan’la görüÅŸtüÄŸünde ‘Bahar gelecek, çiçekler açacak daÄŸdakiler inecek’ demiÅŸti. Bu söylemini devam ettirmeliydi. Ne zaman barÄ±ÅŸ aÅŸamasÄ±na gelsek hep birileri ölüyor, olaylar oluyor. Kimse barÄ±ÅŸÄ±n olmasÄ±nÄ± istemiyor. Niye? Çünkü savaÅŸtan çÄ±karlarÄ± çok; içeriden veya dÄ±ÅŸarÄ±dan fark etmez. SavaÅŸ ne kazandÄ±racak bu ülkeye? Siz 3 yerde savaÅŸÄ±rsanÄ±z ekmeÄŸe muhtaç kalÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu bölgede bir sürü yer altÄ± kaynaklarÄ± var bunlarÄ± çÄ±karsak kimseye muhtaç olmayÄ±z birileri bunun olmasÄ±nÄ± istemiyor” dedi.

‘TUTUKLAMA VE BASKI ÇÖZÜM DEÄžÄ°L’

“Bütün belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±, meclis üyelerini, il baÅŸkanlarÄ±nÄ±, milletvekillerini tutukladÄ±n ne oldu” diyen soran Gönül, “Bölgede HDP yine yüzde 70 oy çÄ±karacak. Vekilleri serbest bÄ±raksÄ±nlar. Tutuklama ve baskÄ± çözüm deÄŸil. Ne yaparsan yap insanlarÄ± sadece kamçÄ±larsÄ±n bÄ±rakÄ±n insanlar özgür olsun. DiyarbakÄ±r’da sadece iki arkadaÅŸÄ±mÄ±z görevde kaldÄ±, Batman’daki bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z istifa etti, KÄ±zÄ±ltepe’dekiler de bina kirasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra binayÄ± kapatacaklar. DenildiÄŸi gibi 12 kiÅŸi deÄŸiliz yani” dedi.

Vatan Partisi BÃ¶lge teÅŸkilatlarÄ±nda toplu HDP istifalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 MayÄ±s 2018 19:04

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