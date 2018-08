Ä°stifa eden Vatan Partisi DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ±, Evrensel'e konuÅŸtu

Perinçek’in ‘Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’yi kapatacağız’ sözünden sonra istifa eden Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Evrensel'e konuştu.

Serpil BERK

Diyarbakır

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in, ‘Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP’yi kapatacağız’ söyleminden sonra partisinin Diyarbakır, Kızıltepe ve Batman’da 90’ı aşkın üye ve yöneticisi istifa etti. Vatan Partisi Genel Merkezi ise yaptığı açıklamada sadece 12 kişinin istifa ettiğini iddia etti.

İstifa edenler arasından bulunan Vatan Partisi Eski Diyarbakır İl Başkanı ve Eski Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Gönül, istifa gerekçesini Evrensel'e anlattı. İstifa kararını epeydir düşündüğünü, HDP ile ilgili açıklamanın son nokta olduğunu belirten Gönül, ‘Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, herkes elini taşın altına koyup sorunu çözmeli. Parti halkın partisi olmalı. Barış için uğraş vermeli’ diye konuştu.

‘BURADAKİ GERÇEKLİĞİ İNKAR EDEMEYİZ’

"90’lı yıllarda 30 bin faili meçhul cinayet işlendiğini, faili meçhul cinayetler aydınlatılsaydı bu sorun olmayacağını" söyleyen Gönül, “Burada yaşanan bir gerçeklik var bunu inkar edemeyiz. İnsanlar bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bizim amacımız barış ve huzur, çocuklarımıza böyle bir gelecek bırakmaktır” diye konuştu.

‘HER ŞEY AMERİKA DİYORLAR’

Vatan Partisinin Kürt sorununa bakışına değinen Gönül, “İş Doğu Bey’le bitmiyor. Arkasında başka güçler var. Askeriyeden ayrılan bir çok kişi var. MYK toplantısında Şırnak’ta günlerce buzdolabında bekletilen Cemile’yi söyledim. Medya her şeyi haber yapıyor ama bu çocuk bir gün haber olmadı dedim. Kimse bir şey demedi. Saygı duyduğum kişiler var ama ben Kürtlerin varlığından rahatsız olunduğunu düşünüyorum. Her şeyi Amerikan emperyalizmi ile yorumluyorlar. Nasıl AKP her şeye FETÖ diyorsa onlar da Amerika diyor. Türkiye’de Amerika’nın 15 tane hava üssü var gücünüz yetiyorsa kapatın. Artistlik yapmaya gerek yok ki” dedi.

Doğu Perinçek kimdir?

‘ÜLKENİN BARIŞA İHTİYACI VAR’

HDP’yi kapatma fikrini eleştiren Gönül, “HDP’yi ötekileştirip PKK ile ilişkilendirmek yanlış. 6 milyon insan oy vermiş hepsi PKK’li mi demek gerek. Hiç kimse zorla gidip oy vermemiş ki. Ben Doğu Bey’e bizim genel kurulumuza geldiğinde ‘PKK’ye laf söyleyebilirsiniz ama HDP’ye dair laf söylemeyin’ dedim. Konuşmalarım ortada zaten. Benden önce bu karar alınmışsa bilemem ama benim olduğum süreçte böyle bir konu söz konusu olmadı. Bu konuda tavrım hep netti. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, herkes elini taşın altına koyup sorunu çözmeli. Parti halkın partisi olmalı. Barış için uğraş vermeli. Doğu Perinçek geçmişte Abdullah Öcalan’la görüştüğünde ‘Bahar gelecek, çiçekler açacak dağdakiler inecek’ demişti. Bu söylemini devam ettirmeliydi. Ne zaman barış aşamasına gelsek hep birileri ölüyor, olaylar oluyor. Kimse barışın olmasını istemiyor. Niye? Çünkü savaştan çıkarları çok; içeriden veya dışarıdan fark etmez. Savaş ne kazandıracak bu ülkeye? Siz 3 yerde savaşırsanız ekmeğe muhtaç kalırsınız. Bu bölgede bir sürü yer altı kaynakları var bunları çıkarsak kimseye muhtaç olmayız birileri bunun olmasını istemiyor” dedi.

‘TUTUKLAMA VE BASKI ÇÖZÜM DEĞİL’

“Bütün belediye başkanlarını, meclis üyelerini, il başkanlarını, milletvekillerini tutukladın ne oldu” diyen soran Gönül, “Bölgede HDP yine yüzde 70 oy çıkaracak. Vekilleri serbest bıraksınlar. Tutuklama ve baskı çözüm değil. Ne yaparsan yap insanları sadece kamçılarsın bırakın insanlar özgür olsun. Diyarbakır’da sadece iki arkadaşımız görevde kaldı, Batman’daki bütün arkadaşlarımız istifa etti, Kızıltepe’dekiler de bina kirasını aldıktan sonra binayı kapatacaklar. Denildiği gibi 12 kişi değiliz yani” dedi.

Vatan Partisi Bölge teşkilatlarında toplu HDP istifaları

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 19:04

www.evrensel.net