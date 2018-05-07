Doğu Perinçek kimdir?

17 Haziran 1942 Gaziantep doğumlu. 15 Şubat 2015’ten beri Vatan Partisi genel başkanlığı görevini sürdürüyor. 1978–1980 yılları arasında Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP), 1991–1992 yılları arasında Sosyalist Parti (SP) ve 1992–2015 yılları arasında İşçi Partisi (İP) genel başkanlığı görevini yürüttü.

İlk ve orta öğrenimini Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde yaptı. Ardından yüksek öğrenimini yapmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Perinçek, üniversite yıllarında bir süre Almanya’da bulundu. 1962 ve 1963’te toplam 10 ay kaldığı ülkede Almanca öğrendi. Haziran 1964'te lisans öğrenimini tamamladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi.

Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptı.

MDD TEZLERİNİ SAVUNDU, TİİKP’Yİ KURDU

Mart 1968’de tamamladığı “Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi” adlı doktora teziyle, hukuk doktoru oldu. Yine aynı zamanlarda Fikir Kulüpleri Federasyonu genel başkanlığı görevini üstlendi. 1968 Kasım’ında Aydınlık dergisini kurdu. Milli Demokratik Devrim tezlerini savunarak 1969’da Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) örgütünü kurdu. 12 Mart 1971 darbesinin ardından tutuklandı ve TİİKP davasında, Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesi uyarınca 20 yıl hapse mahkum edildi. İki buçuk yıl kadar hapis yatmasının ardından, 1974 Temmuz’unda genel afla serbest kaldı. Bu dönemde Perinçek'e orduya sızma suçlaması da yöneltildi. Perinçek’le bağlantısı olduğu öne sürülen subaylar, 12 Mart dönemindeki “Kara Kuvvetleri Devrimci Subaylar Örgütü” ve “Şafak Subaylar grubu” davalarından yargılandı.

28 Ocak 1978'de Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni kurdu aynı yılın 20 Mart’ında kurulan Aydınlık gazetesinde devrimcileri ifşa eden haberleri nedeniyle “ajanlık”la suçlandı.

12 EYLÜL’Ü DESTEKLEMESİNE RAĞMEN TUTUKLANDI

Kenan Evren’e verdiği desteğe(1) rağmen 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tutuklandı ve Aydınlık kapatıldı. 8 yıl hapse mahkum edilen Perinçek, Mart 1985’te serbest kaldı. Ocak 1987’de haftalık 2000’e Doğru dergisinin genel yayın yönetmenliği ve başyazarlığını üstlendi.

10 Nisan 1990'da “Sansür Sürgün Kararnamesi”nin çıkarılmasının ardından Diyarbakır Cezaevi'nde üç ay tutuklu kaldı.

1991 yılında 2000'e Doğru dergisi genel yayın yönetmeni iken, Lübnan’a giderek Bekaa Vadisi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmeler önce dergide yayımlandı, ardından kitap olarak basıldı. Perinçek DGM’de beraat etti.

SOSYALİST PARTİ-İŞÇİ PARTİSİ

1991'de Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve aynı yılın Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresinde genel başkan seçildi.

Sosyalist Parti'nin bölücülük suçlamasıyla Anayasa Mahkemesi’nce kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi’ne 10 Temmuz 1992’de genel başkan oldu.

28 ŞUBAT’I DESTEKLEDİ

28 Şubat postmodern darbesini destekledi, müdahaleyi siyasal düzlemde İşçi Partisi’nin temsil ettiğini savundu. (2)

1998 Eylül - 1999 Temmuz tarihleri arasında Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde 14 ay ceza alıp hapis yattı.

2005 yılında İsviçre’deyken Ermenilere 1915 yılında soykırım yapılmadığını iddia eden bir konuşması nedeniyle gözaltına alındı. İsviçre yargısı Perinçek'e “Ermeni Soykırımı'nı inkâr” gerekçesiyle 90 gün tecilli hapis ve 16.873 İsviçre frangı para cezası verdi. AİHM ise Ekim 2015’te Perinçek’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararını verdi.

ERGENEKON’DA TUTUKLANDI

Ergenekon soruşturması kapsamında 2008’de tutuklandı. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, açıklanması yasak belgeleri temin etme suçlamasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı ve 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 117 yıl hapis cezasına çarptırılmdı. 6 Mart 2014’te Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM kararı ile kaldırılmasının ardından 10 Mart 2014 akşamında tahliye edildi.

İP'İN İSMİNİ VATAN PARTİSİ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

İşçi Partisi, 15 Şubat 2015'te Vatan Partisi adını aldı. Perinçek, partinin genel başkanlığına getirildi.

Aydınlık gazetesi başyazarlığı ve Vatan Partisi genel başkanlığı görevini sürdürüyor.

Gazeteci Şule Perinçek ile evli ve 4 çocuğu bulunuyor.

1) Oral Çalışlar'ın 12 Eylül'de Aydınlık için Kenan Evren'e yazdığı mektup

2) "Herhangi bir güç, lafta istediği kadar bağımsızlıktan ve demokrasiden söz etsin, eğer bugün cephesini 28 Şubat'a ve Ordu'ya karşı çevirmiş ise, emperyalizm ve gericilik tarafından desteklenmektedir. (...) Silahın yoksa yetkin de yoktur. (...) 28 Şubat'ın iki dinamiği vardır. Devlet katındaki dinamik, Türk Silahlı Kuvvetlen ekseninde oluşmuştur. Emekçi dinamiğini ise siyasal düzlemde İşçi Partisi temsil etmiştir."

(Doğu Perinçek, 28 Şubat ve Ordu, s. 9, 110, 13, Kaynak Yayınları) Kaynak: 28 Şubat Darbesinin Seyir Defteri