Filistin halkına yönelik saldırılara siyasi partilerden tepkiler geldi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası Filistin halkına yapılan saldırılara Türkiye'deki siyasi partilerden tepki geldi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması sonrası yaşanan protestolarda en az 43 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce insanın da İsrail askerleri tarafından yaralanması sonrası Türkiye'deki siyasi partilerden tepki geldi.

CHP: BARIŞA HANÇER SAPLANMIŞTIR

Fotoğraf: Hakime Torun/DHA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. İsrail’in Filistinlere yönelik saldırısına tepki gösteren Tezcan, ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyan Donald Trump’ı da eleştirdi. Tezcan, “Gazze’de katliam var, bu katliamı kınıyoruz. 1700 yaralı var, 500’ü mermi ile yaralanmış. Ölü sayısını takip etmeye imkan yok. En son buraya çıkarken 37 ölü haberini aldık. Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail, Orta Doğu’nun bağrına hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır” dedi.

HDP: KATLİAMI EN SERT ŞEKİLDE LANETLİYORUZ

Görsel: HDP logosu

HDP'den de Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki katliam lanetlendi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"ABD Hükümeti’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinli göstericilere karşı kullanılan şiddet, katliam boyutlarına ulaşmış ve 40’ın üzerinde Filistinlinin ölümüne ve 1000’e yakın Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuştur.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dilerken, bu vahşete sebep olan İsrail Hükümetini en sert şekilde kınıyor ve protesto ediyoruz. Filistinliler için “Büyük Felaket” olarak tanımlanan Nakba’nın yıl dönümüne denk getirilen Kudüs’ü başkent yapma girişimi tam anlamıyla bir provokasyondur. Bu çok tehlikeli provokasyona karşı başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyunu ve tüm sorumlu hükümetleri acilen göreve çağırıyoruz.Birleşmiş Milletler’in bugüne değin sorumluluk sahibi olduğu Filistin sorununda her zamankinden daha fazla inisiyatif geliştirmesi ve bu vahşetin derhal durması için önleyici rolünü oynaması gerekmektedir. İsrail Hükümetini, Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşayabilmeleri için bu tür provokatif girişimlerden uzak durmaya çağırıyoruz. Filistin Halkının özgürlük mücadelesi ve haklı direnişi ile dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz."

EMEP: BARBARCA SALDIRILAR SON BULSUN

Fotoğraf: Fırat Turgut/EVRENSEL

Emek Partisi, Filistin halkına yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı: Partimiz, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındadır. Filistin halkına yönelik barbarca saldırıların son bulması için başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün halkımızı Filistin halkıyla dayanışmaya ve her yerde kanlı saldırıları protesto etmeye çağırıyoruz.”

Açıklamada ayrıca AKP hükümetinin süslü laflar etmek yerine adım atması gerektiği söylenerek, “ABD ve İsrail ile bütün askeri antlaşmalar derhal iptal edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

‘İNSANLIK BU KANLI GÜNÜ UNUTMAYACAK’

“Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden olaylarda mazlum Filistin halkı ölü ve yaralılarını taşırken açılış törenine katılmak için İsrail’e gelen emperyalist şefler ve işbirlikçileri utanmadan kameralara gülücükler saçıyor. Bölge halkları ve insanlık elbette bu kanlı günü ve Filistin halkına reva görülen zulmü unutmayacak” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Erdoğan-AKP hükümetinin somut bir tek adım atmayarak katliamın seyircisi olduğu ifade edildi. “Oysa gün süslü laflarla zevahiri kurtaracak gün değildir” denilen açıklamada atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

‘AKP HÜKÜMETİ ADIM ATMALIDIR’

*ABD ve İsrail ile bütün askeri antlaşmalar derhal iptal edilmelidir.

*İsrail ile tank ve silah modernizasyonuna dair bütün antlaşmalar yırtılıp çöpe atılmalıdır.

*ABD ve İsrail ile bütün ikili antlaşmalar dondurulmalı ve ekonomik ilişkiler askıya alınmalıdır.

*Bütün emperyalistlerle birlikte bölge gericilikleri Ortadoğu'dan çekilmeli, bölgenin geleceğine halklar karar vermelidir.

EMEP açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

“Filistin halkı kadar, bölgenin ezilen diğer halklarının da Türkiye’den atmasını istedikleri adım budur. Aksi halde, kapı önü basın toplantılarında efelenip kapı arkasında pazarlıklara girişenlerin halk nezdinde yeri yoktur.

'HER YERDE PROTESTO'

Partimiz, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındadır. Filistin halkına yönelik barbarca saldırıların son bulması için başta işçi sınıfımız olmak üzere bütün halkımızı Filistin halkıyla dayanışmaya ve her yerde kanlı saldırıları protesto etmeye çağırıyoruz.”

ÖDP: KATİL İSRAİL, FİLİSTİN'DEN DEFOL!

ÖDP Logosu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla beraber başlayan protestolarda İsrail askerinin Filistinlilere açtığı ateşle en az 41 kişi yaşamını yitirdi. Her dakika ölü sayısının arttığı katliama ilişkin Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) bir yazılı açıklama yayınlayarak katliamı kınadı. (HABER MERKEZİ)

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği kanla açıldı: Gazze'de en az 43 ölü

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mayıs 2018 17:55

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