Demirören’e satılan gazete ve kanallar eriyor

Demirören Grubunun Aydın Doğan’ın televizyon ve gazetelerini satın almasının ardından grup bünyesinde pek çok görevden alma yaşandı.

Aydın Doğan’ın televizyon ve gazetelerinin satışın ardından gruba bağlı gazetelerin tirajları hızla gerilerken, Kanal D ana haberin reytingi de ana haber bülteni sunucusu Ahmet Hakan’ın görevden alınmasının ardından erimeye başladı.

İYİ Parti ile ilgili bir haberden ötürü görevden alınan Ahmet Hakan’ın yerine NTV’nin Sunucusu Buket Aydın’ın getirilmesinin ardından Kanal D Haber ilk üç günde AB’de 10. sıradan 16. sıraya kadar düşerek, rakip bültenlerin gerisinde kaldı.

Ramazan Kurnaz ve ekibi tarafından hazırlanan haberlerde siyaset haberlerinin minimuma indirilmesi ve muhalif siyasetçilere yer verilmemesinin bu düşüşte etkili olduğu düşünülüyor.

Gruba bağlı gazetelerdeki tiraj kaybı da dikkat çekici. Daha önce tiraj sıralamasında birinci olan Hürriyet gazetesi, 300 binin de altına düştü. Daha önce 300 bin bandında olan Posta gazetesinin tirajı ise 200 bin civarına kadar düştü.

SAYMAZ VE ÇİÇEK’İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Satışın ardından CNN Türk’te ise İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek Gece Görüşü programından uzaklaştırıldı. Ayrıca Saymaz’ın Hürriyet’in Youtube kanalında yaptığı haber programı, ‘Bunu Ben De Söylerim’e son verildi. Program satışın hemen ardından başlamıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Saymaz, “CNNTürk’te katıldığımız ‘Gece Görüşü’ adlı programa format değişikliği gerekçesiyle düzenli konuk alınmayacağı bana bildirildi. Bundan sonra program konukları arasında olmayacağım. Hürriyet’in internet sitesinde haftada üç gün yaptığım ‘Bunu Ben De Söylerim’ adlı video haber programına artık devam etmeyeceğim. Bütün izleyicilere, okurlara ve sevgisini eksik etmeyenlere çok teşekkür ederim” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 07:34

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