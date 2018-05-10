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CNN Türk, İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek'in işlerine son verdi
10 Mayıs 2018 19:24
Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'te program yapan İsmail Saymaz ile Nevzat Çiçek'in işlerine son verildi.
CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının yorumcuları İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek'in işlerine son verildi. Saymaz, Hürriyet'te haberler yapmaya devam edecek.
DEMİRÖREN'E SATIŞIN ARDINDAN KIYIM DEVAM EDİYOR
Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılmasının ardından CNN Türk ve Kanal D'de birçok gazetecinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alınmıştı. (MEDYA SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 19:29
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