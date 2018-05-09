Üniversite ve işyerlerinde ‘T A M A M’ yazıldı

ODTÜ öğrencileri de bugün Devrim Stadı’nda bir araya gelerek 'T A M A M' yazdı, Boğaziçi'ne pankart asıldı. İzmir'de de kamu emekçileri 'TAMAM' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dün AKP’nin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullanmasının ardından sosyal medyada 2 milyona yakın “T A M A M” tweetleri atıldı. ODTÜ öğrencileri de bugün Devrim Stadı’nda bir araya gelerek “T A M A M” yazdı.

‘GELECEKSİZLİĞE UYANMAK İSTEMİYORUM’

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu adına konuşan Alev, “T A M A M olayının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Olay bir silsile halinde yayılınca bunun bir parçası olmak istedim ve buraya geldim çünkü her uyandığım gün yarını düşünmek istemiyorum. Güvencesi yarınlara, geleceksizliğe uyanmak istemiyorum.” dedi.

Meltem ise “Tek olduğumuzu düşünmüyorum. Bu kadar kitlesel bir katılım gerçekleştiyse bizim yaşımızdaki gençler bizimle aynı motivasyona sahip. 1 milyonun üzerinde tweet atılması, “T A M A M”ın Twitter’da dünya sıralamasında ilk sıraya yükselmesi olması bunun bir göstergesi” dedi.

Siyaset Bilimi Topluluğu olarak ülkenin içinde bulunduğu kötü şartlar vesilesiyle karamsarlığa kapılmadıklarını ve umut dolu olduklarını belirten öğrenciler; güvencesiz yarınlara, geleceksizliğe, sosyoloji ve bilimi bir yana bırakarak siyaset biliminin içinin boşaltılmasına tahammül edemediklerini ve buna tamam dediklerini söylediler.

“Bu çürümüşlüğe yeter diyoruz” diyen topluluk öğrencileri, bunu daha güçlü duyurmak için orada olduklarını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

BOĞAZİÇİ'YE PANKART ASILDI

Fotoğraf: Evrensel

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne (Temel Bilimler Binası/Anderson Hall) ‘TAMAM’ pankartı açıldı. (HABER MERKEZİ)

TÜM BEL-SEN İZMİR ŞUBESİNDEN DE 'TAMAM'

Fotoğraf: Tüm Bel Sen

İzmir’de Tüm Bel Sen üyesi kamu emekçileri İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne 'TAMAM' yazdı.

16 Nisan referandumu öncesinde 'Hayır' çalışması yürüten Tüm Bel Sen de, 'sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Tüm Bel-Sen'li kamu emekçileri olarak 16 Nisan öncesi "Hayır" demiştik, bugün de 'TAMAM' diyoruz” ifadelerine yer verildi. (İzmir/EVRENSEL)

CHP, Yıldız Tilbe ile anlaştı: ‘1-2-3-4 tamam' seçim şarkısı oluyor

Twitter kullanıcıları Erdoğan'a T A M A M dedi!

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 20:50

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