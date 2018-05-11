Erdoğan: Parti kurarak benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nun önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’da yapılan Gençlik Kongresi öncesi, salonun önünde toplanan yurttaşlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'CHP PİSLİKTİR’

“Benim göreve geldiğimde Ümraniye'de çöplük faciası vardı. Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu, benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden su getirdik, bizden sonra su problemi kalmadı. Sonuçta da 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı.”

“Onlara şunu sorun: Siz hayatınızda hiç Avrasya Tüneli yapabildiniz mi, bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz, Osmangazi köprüsü yapabildiniz, Nizip Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunu söyleyeceksiniz AK Parti’nin eseri olmadığı vilayet yoktur.

Hak ve özgürlükler ya bizle geldi be. Benim başörtülü bacılarım kızlarım… Onların elinden üniversiteye gitme hakkını ellerinden aldınız. ‘Demokrasi’ diyorlar ‘özgürlük’ diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi, özgürlük bu.

Ayrımcılık yok, ama onlar ayırdılar, böldüler. Biz bütünleştirdik. Farkımız bu. Çukurlar açtılar. Güneydoğu Anadolu’yu maalesef atık su kanalı gibi böldüler. Onlara dersini verdik mi? İnlerine gireceğiz dedik, girdik mi? Bu milletin huzuruna kastedenlere buraları zindan ederiz. Bunlar bir de parti kurarak benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler.

“Bizim bir aşkımız var, biz bu vatana aşığız, kimseyle mukayese etmeyiz, niye; biz yaptıklarımızla ortadayız, eğitimde adalette, ulaşımda, tarımda attığımız adımlarla bu ülkeyi 3.5 kat büyüttük.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2018 13:14

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