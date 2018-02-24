Twitter trollere karşı önlem alıyor

Twitter, özellikle robot hesaplar tarafından kullanılan 'aynı mesajı farklı hesaplar üzerinden paylaşma' yönteminin önüne geçmeyi planlıyor.

Twitter, kullanıcılarının birebir aynı mesajı farklı hesaplar üzerinden paylaşmasının önüne geçmeyi planlıyor.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Twitter, bot hesap olup olmadıklarını kontrol etmek için binlerce hesabı askıya aldı. Twitter askıya alınan hesapların tam sayısını vermezken şüpheli hesapların şu anda sıkı bir denetimden geçtiğini vurguladı. Erişimi askıya alınan hesapların sahiplerinden telefon numaralarını girmelerinin talep edildiği belirtildi.

Twitter sözcüsü “Bu, Twitter’ı herkes için daha güvenli ve sağlıklı bir hale getirebilmek için yaptığımız geniş çaplı çalışmaların bir parçası” açıklamasını yaptı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 17:27

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