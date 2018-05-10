Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 10:22
Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' / 10 Mayıs 2018 Perşembe
Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
10 Ocak Çarşamba günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (Evrensel Web TV)
Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 10:22
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