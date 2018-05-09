DİB: Gerici baskı rejimine ‘Tamam artık’ cevabını verelim

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyonu, 24 Haziran seçimlerinde gerici baskı rejimine ‘Tamam artık’ cevabını en güçlü şekilde vermeye çağırdı.

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyonu, 24 Haziran seçimlerinde demokrasiyi mümkün kılacak bir atılımın HDP’nin barajı aşmasından geçtiğine dikkat çekti. DİB yaptığı açıklamada, tüm demokrasi güçleri ve yurttaşları, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve HDP’nin seçimlere eşit koşullarda girmesini sağlamaya, dayanışmayla baraj altına düşürülmesini engellenmeye katkı yapmaya ve gerici baskı rejimine ‘Tamam artık’ cevabını en güçlü şekilde vermeye çağırdı.

Demokrasi İçin Birlik (DİB) Koordinasyonu seçimde özgür oy kullanılmasının imkansızlığının yanında kullanılan oyların gerçeğine uygun bir şekilde ilan edilmesi konusunda da güvence bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, muhalefet partilerinin dayanışmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu ifade edildi. Açıklamada, demokrasi güçlerinin her düzeyde ortaklaşmanın önemi vurgulanarak, DİB olarak etki alanının bu amaçla seferber edileceği ifade edildi.

‘TEK ADAMIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL HDP’

Açıklamada, AKP’nin 24 Haziran erken seçimleriyle elde etmek istediğinin tek adam rejiminin kurumsallaşması için son zaferin kazanılması olduğu belirtilerek, bu zaferin önündeki en büyük engelin ise HDP’nin barajı aşması olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “HDP’nin baraj altına düşürülmesi demek, en az 60 milletvekilliğinin AKP’nin eline geçmesi, dolayısıyla tek adam rejimini garanti altına almak demektir” denildi. Çözüm sürecinin sona ermesinin ardından AKP’nin HDP’yi hukuk dışı bir baskıyla siyaset yapamaz hale getirdiği ifade edilen açıklamada, “16 Nisan referandumunda da gördüğümüz gibi HDP seçmeninin yoğun olduğu ve denetlenmesi zor olan sandıkların ters yüz edilerek seçim sonuçlarının değiştirilmesi olasılığı, demokrasi güçleri açısından ciddi bir kaygı nedeni oluşturmaktadır” denildi.

‘HDP’NİN DIŞARIDA BIRAKILMASI DEMOKRATİK DURUŞA DARBE’

DİB olarak, tek adam rejimine karşı muhalefet partilerinin iktidarın seçim oyunlarını etkisizleştirmeye yönelik dayanışma ve birlik çabalarının desteklendiği belirtilerek, bu yöndeki en büyük adımlardan “Sıfır baraj ortaklığı”nın HDP’nin dışarda bırakılarak kurulmasının demokratik duruşa darbe vurduğu ve tek adam rejiminin engellenmesini risk altına soktuğu ifade edildi. Açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde demokrasiyi mümkün kılacak bir atılımın HDP’nin barajı aşmasından geçtiğine dikkat çekilerek, “DİB olarak, tüm demokrasi güçlerini ve yurttaşları HDP’yi baraj altında bırakmaya yönelik her türlü antidemokratik uygulamaya karşı çıkmaya, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş ve HDP’nin seçimlere eşit koşullarda girmesinin sağlanmasına, dayanışmayla baraj altına düşürülmesinin engellenmesine katkı yapmaya ve gerici baskı rejimine hep beraber hak ettiği ‘Tamam artık’ cevabını en güçlü vermeye çağırıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 19:36

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