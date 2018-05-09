Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Tamam' yorumu: Manipülasyon

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın, “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklaması sonrası Twitter'da 2 milyonu aşkın "T A M A M" mesajı paylaşılmasını değerlendiren Kalın, "Sosyal medyayı kullanarak birtakım manipülasyonlara girişmek netice vermeyecek beyhude çabalardır" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil.

* (ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı) ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir. Bölgede yeni istikrarsızlıklara, gerilimlere ve çatışmalara yol açma riskini taşımaktadır. Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek taraflı iptal edilmesi, elbette ABD'nin güvenirliğini de sarsmaktadır. Biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bölgemizin tamamen, sahibi kim olursa olsun, nükleer silahlardan arındırılması bizim öncelikli hedefimizdir.

*Sosyal medyayı kullanarak birtakım manipülasyonlara girişmek netice vermeyecek beyhude çabalardır. 24 Haziran'da milletimizin kararının ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz, bu kararın 'devam' olacağını öngörüyoruz.

*(Yunanistan'ın darbeci askerin iltica talebine onay vermesi) Vahim bir durum. Hukuk adına skandaldır, ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek bir gelişmedir.

* "(İnce'nin Erdoğan'dan randevu talebi) Program üzerinde çalışılıyor, önümüzdeki birkaç gün içinde bu olabilir."

* "(Erdoğan ve Bahçeli'nin ortak miting yapması) Böyle bir ihtimal var." (AA)

Twitter kullanıcıları Erdoğan'a T A M A M dedi!

Seçim Günlüğü (9 Mayıs 2018) - İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 16:02

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