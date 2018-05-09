Bozdağ'a göre, ‘Tamam’ diyenler ‘Rüya görüyor'

Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki 'Tamam' kampanyası için 'Onlar rüya görüyor. 24 Haziran rüyalarının kabusa döndüğü gün olacak' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyadaki “tamam” ve “devam” tartışmalarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bozdağ şöyle dedi: “24 Haziran’da emaneti yine cumhurbaşkanımız alacaktır. İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twitter’dan değil, sandıktan çıkacaktır. Milletimiz onu nasıl 15 Temmuz’da canı pahasına müdafaa etti ise 24 Haziran’da da onu muhafaza edecektir. Bizim ülkemizin seçimlerinde başka ülkenin değil bizim vatandaşlarımız oy kullanacak. Gerçek de, köy de görünüyor. 24 Haziran’a bir şey kalmadı. Kendinizi çok yormayın. İktidarın yolu milletin helal oylarından geçiyor. Milletin kime tamam, kime devam diyeceğini göreceğiz. Millet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a hep durmak yok yola devam dedi. Bir dünya bir araya gelse de milletimiz Erdoğan’ı yedirmeyecektir. Onlar rüya görüyorlar. 24 Haziran rüyalarının kabusa döndüğü gün olacaktır.

Şu anda Cumhur İttifakı dışındakiler seçime kazanacağım diye çıkamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı konusunda ittifak yapamadılar. Milletimiz 24 Haziran’ın işini millet, 7 Temmuz’a bırakmaz. Hangi seçimde millet bırakmış?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü grup toplantısında "Biz ancak milletimiz tamam derse kenara çekiliriz" demişti. Bunun üzerine Twitter'da 2 milyonu aşkın "T A M A M" mesajı paylaşılmıştı.

Twitter kullanıcıları Erdoğan'a T A M A M dedi!

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘T A M A M’ kampanyasına ilişkin olarak açıklama yaptı ve “TAMAM’ diyenler bot hesap, millet ‘DEVAM’ diyecek” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Tamam' yorumu: Manipülasyon

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 14:59

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