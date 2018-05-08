Ermenistan'da Nikol Paşinyan başbakanlığa seçildi

Ermenistan'da parlamento bu kez Nikol Paşinyan'ın başbakanlığına destek verdi ve ülkenin yeni lideri belirlendi.

Ermenistan'da sokak protestolarına öncülük yapan Nikol Paşinyan, parlamento tarafından başbakan seçildi.

Geçtiğimiz hafta Paşinyan'ı başbakan seçmeyen 105 sandalyeli parlamentoda bu kez 59 milletvekili Paşinyan'ın başbakanlığına destek verdi.

Ülkedeki siyasi kriz, eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olmasıyla başlamıştı. Ermenistan'ı 10 yıl boyunca devlet başkanı olarak yöneten Sarkisyan'ın görev süresinin bitmesinin ardından partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu parlamentoda başbakan olarak seçilmesi büyük protestolara neden olmuştu.

Sarkisyan'ın partisi Cumhuriyetçi Parti, 1999'dan beri iktidarda ve 58 milletvekiline sahip. Paşinyan'ın liderliğindeki Çıkış İttifakı'nın sandalye sayısı ise 9.

BBC Türkçe'nin haberine göre Ermenistan'ın geçici başbakanı Karen Karapetyan geçen hafta yazılı açıklamasında muhaliflere seslenmiş ve onlara ülkedeki siyasi krizin sona ermesi için görüşmelere katılmaları çağrısında bulunmuştu.

Nikol Paşinyan ise başbakan olmaması halinde ülkede "siyasi bir tsunami" çıkacağını söylemiş, seçilmesi halinde ise erken seçim kararı alacağını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 13:17

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