Paşinyan, parlamentodan başbakanlık için yeterli oyu alamadı

Ermenistan parlamentosunda, başbakanlık seçimlerine tek aday olarak giren muhalif lider Nikol Paşinyan, yeterli oyu alamadı.

Ermenistan parlamentosunda, başbakanlık seçimlerine tek aday olarak giren muhalif lider Nikol Paşinyan, iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin destek vermemesi üzerine başbakan olarak seçilmesi için yeterli oy alamadı.

105 üyeli Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylamada Paşinyan'a sadece 45 oy çıktı. Başbakan olarak seçilmesi için 53 oya ihtiyacı vardı.

Paşinyan tüm vekilleri 'hayır' oyu kullanan iktidardaki Cumhuriyetçi Partiliyi "Ermeni halkına savaş açmakla" suçladı.

Muhalif lider destekçilerine başkent Erivan'ın en büyük meydanında toplanmaları çağrısı yaptı ve daha sonra kendisi de göstericilere katıldı. Parlamento'daki oylama sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 20 bin kişi vardı.

Oylamayı dev ekrandan izleyen göstericiler sonucu öğrenir öğrenmez, cep telefonlarının ışıklarını açarak yeniden gösterilere başladı.

Ermenistan Anayasası’na göre yeni oylamanın 7 gün sonra yapılması bekleniyor. Eğer ikinci oylamadan da sonuç çıkmazsa parlamento otomatik olarak feshedilmiş olacak. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 20:58

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