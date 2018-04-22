Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan gözaltına alındı

Ermenistan'da 1 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından muhalif lider Nikol Paşinyan gözaltına alındı.

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan, muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etti. Program sonunda Paşinyan gözaltına alındı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Ermenistan’da Başbakan Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan televizyon ekranlarından da gösterilen bir görüşmede bir araya geldi. Bir haftadır devam eden protesto eylemlerinin üzerine gerçekleşen görüşme yalnızca 3 dakika sürdü.

‘BURAYA İSTİFA KOŞULLARINIZI GÖRÜŞMEYE GELDİM’

Erivan'daki bir otelde gerçekleşen görüşmede, Başbakan Sarkisyan Paşinyan’ın 'müzakere çağrılarına olumlu yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti' dile getirirken Paşinyan ise müdahale edip "Sanırım bir yanlış anlama var" dedi.

Paşinyan, "Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim" yanıtını verdi.

Sarkisyan da "Bu bir diyalog değil, bu şantajdır" diyerek programı terk etti.

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PAŞİNYAN GÖZALTINA ALINDI

Sarkisyan ile Paşinyan'ın görüşmesi sırasında sokakta da protetsolar devam ediyordu. Gösteriye polis saldırdı.

Görüşme sonrası toplanan destekçilerine seslenen Paşinyan, protestolara devam etme çağrısı yaptı.

Paşinyan gözaltına alındı.

MUHALİFLER NE İSTİYOR?

Ermenistan’da muhalifler, anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 13:25

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