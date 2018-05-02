Paşinyan destekçileri Ermenistan’ın başkenti Erivan'da hayatı durdurdu

Ermenistan’da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, yaptığı çağrı üzerine Erivan’da halk hayatı durdurdu.

Başbakan olmak için parlamentodan yeterli oyu alamayan muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın çağrısı üzerine başlayan eylemler dolayısıyla başkent Erivan'daki tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma araçları hizmet vermedi, Gürcistan'a ve İran'a giden yollar kapatıldı.

AA’nın aktardığına göre; Yerel saatle 08.10’dan itibaren harekete geçen muhalifler, şehrin tüm cadde girişlerini araçlarlarıyla veya oturarak trafiğe kapattı. Halk, havalimanına giden güzergahı da kesti. Yolcu otobüsleri ve metrolar çalışmadı. Başkentteki birçok dükkan ve iş yeri de kepenk indirdi. Güvenlik görevlilerinin engelleme çabalarına rağmen bazı muhalifler bakanlık binalarının girişini araçlarıyla kapattı.

Ermenistan'dan Gürcistan'a ve İran'a giden yolların da Paşinyan destekçilerince kapatılmasından dolayı iki ülkeye giriş ve çıkışların yapılamaz hale geldiği belirtiliyor. Paşinyan grev çağrısı yapmıştı.

Paşinyan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümette ya da parlamentoda ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu anda sokaklarda ne olduğudur. Halk ile iktidar arasında önceden olduğu gibi bir ilişki bundan sonra olmayacak” ifadelerini kullandı. (HABE RMERKEZİ)

Paşinyan, parlamentodan başbakanlık için yeterli oyu alamadı

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 12:42

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