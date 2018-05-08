İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'İdeoloji Nedir?' videosu

Üniversitelere bölen yasa tasarısına karşı günlerdir mücadele eden öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ideolojik' tanımlamasına açıklık getirdiler.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencileri, kendinleri hedef gösteren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından sosyal medyda 'Bir öğrencinin eylem sözlüğü' başlığıyla video çektiler. Öğrenciler videoda Erdoğan'ın yapılan eylemler için 'idelojik' demesinin ardından 'İdeoloji, eylem ve provokasyon' kelimelerine açıklık getirdi.

Sosyal medyada yaygın olarak kullanılan “nedir?” videolarının bir benzerini çeken üniversite öğrencileri, şunları kaydetti:

“Türkiye genelinde 13 üniversitenin bölünmesine, fakültelerin birbirinden ayrılmasına yönelik girişimler, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 24 Nisan’dan bu yana protesto ediliyor. Bu süreçte gerek basın, gerekse siyasetçiler tarafından pek çok önemli kavram, yanlış anlamlarda kullanıldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, bu hatalı kullanımlara yüreği dayanmadı. İşte bu kavramların arasında, çok önemli olan dört tanesini seçtik: İdeoloji, eylem, siyaset ve provokasyon. Aslında üzerine cilt cilt kitaplar yazılan bu kavramları birer dakikada tüm yönleriyle anlatmak mümkün değil, farkındayız; ama yanlışları düzeltmek de başlamak için güzel bir adım.”

NE OLMUŞTU?

Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler kurulmasını öngören tasarı, AKP'nin karar yeter sayısı bulamaması üzerine onaylanmamıştı. Tasarının görüşülmesine bugün saat 15:00'te devam edilecek.

6 maddesi TBMM Genel Kurulunda geçtiğimiz hafta kabul edilen tasarı, 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını, 3 yeni devlet ve 2 vakıf üniversitesi kurulmasını öngörüyor. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 09:51

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