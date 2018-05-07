Gazililer bölünmeye karşı yürüdü

Gazi Üniversitesi'nde bölünmeye karşı eylemler haftalardır sürüyor. Bugün de rektörlük binası önünden merkez kampüs kapısına yürüyüş yapıldı. Yapılan açıklamada konuşan Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Biz kurumlarımızı sürdürebilseydik, bugün en az 600-700 yıllık üniversitelerimiz olacaktı. Tıpkı Sorbonne gibi Harvard gibi kimlikli üniversitelerimiz olacaktı” dedi.

Gazi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri, üniversitelerinin bölünerek Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin açılmak istenmesine tepki gösterdi. Haftalardır süren eylemler için bugün de rektörlük önünde toplanıldı. Gazetecilerin üniversiteye sokulmaması nedeniyle buradan merkez kampüs kapısına yürüyüş yapıldı. “Susma haykır, bölünmeye hayır”, “Tasarı Gazi'den geçemez” sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından kampüs kapısında basın açıklaması yapıldı.

Gazi Üniversitesi'nde bölünmeye karşı tepkiler sürüyor

'SORBONNE, HARVARD OLABİLİRDİK'

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Alkan, üniversite olarak kurumsal kimliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Sadece üniversitelerinin bölünmesine karşı olduklarını belirten Alkan, “Gazi Üniversitesi İletişim, İktisat, Hukuk bölümleri ile markadır. Yapmasınlar. Biz kurumlarımızı sürdürebilseydik, bugün en az 600-700 yıllık üniversitelerimiz olacaktı. Tıpkı Sorbonne gibi, Harvard gibi kimlikli üniversitelerimiz olacaktı. 40 yaşına gelmişiz, adınızı değiştiriyoruz. Bu yanlıştır” diye konuştu.

Gazi Üniversitesinden sosyal bilimlerin ayrılmak istediğini ifade eden Alkan, Gazi Üniversitesinin dünyanın 353. sırasında bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Alkan, “Eğer illa ayrılmak isteniyorsa Gazi'nin Polatlı'da kampüsü var. Orada Yunus Emre adına bir üniversite kurulsun. 50 bin dönüm arazisi var devletin” dedi.

Gazi'de bölünmeye karşı tepkiler büyüyor

'BU ÇINARI KÖKLERİNDEN KOPARMAYIN'

Gazi Üniversitesi öğrencisi Kübra Balcı ise Gazi Üniversitesi'nin 92 yıllık köklü bir çınar olduğunu söyledi. Bu çınarın yaklaşık bir asırdır alanında uzman, birikimli, nitelikli, liyakat sahibi insanlar yetiştirdiğini belirten Balcı, “Gücünü köklerinden ve geçmişinden alan üniversitemizin büyük bir saygınlığı vardır. İsim değişikliği Gazi Üniversitesi isminin köklü geleneği ve 92 yıllık mirasını hiçe saymaktadır. Yetkililerden beklentimiz bu ulu çınarı köklerinden koparmayın. Gazi Üniversitesi ismi yerine getirilecek herhangi bir ismin 92 yıllık mirasın kazanımlarını elimizden alacağı ortadadır. Üniversitemizin bölünmesi kati suretle kabul edilemez” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Gazi Üniversitesinin bölünmesine karşı ortak açıklama

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:50

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