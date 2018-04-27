Gazi Üniversitesi'nde bölünmeye karşı tepkiler sürüyor

Gazi Üniversitesi öğrencilerinin okullarının bölünmesine karşı tepkileri sürüyor. Öğrenciler ikinci kez rektörlük binası önünde toplanarak üniversite yönetimine sesini duyurmaya çalıştı.

Öğrenciler, ellerinde dövizlerle “Gazi'ye dokunma”, “Üniversitemiz bölünsün istemiyoruz”, “Gazi bütündür, parçalanamaz” sloganları attı.

Bir süre sonra öğrenciler, kendi aralarında seçtikleri temsilcileri üniversite yönetimi ile görüşmeye gönderdi. Öğrenci temsilcileri görüşmenin ardından dışarıda bekleyen arkadaşlarına açıklama yaptı.

Rektör yardımcısı ve üniversite genel sekreteri ile görüştüklerini belirten öğrenciler, yönetimdekilerin aşağı inerek öğrencilere açıklama yapmasını istedi. Ancak talep olumsuz karşılandı.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin toplanmasına müdahale edilmeyeceğini ileten üniversite yönetimi destek olduğunu da savundu. Ancak öğrenci temsilcilerine aşağıya inilmesi ve eylem yapan öğrencilerle poz verilmesinin “kendilerini atayanlar tarafından üniversiteyi daha rahat bölmeye” yol açacağı söylendi.

Yönetimle görüşen öğrenci temsilcisi, “Kesinlikle ayrışmaya gelmeyin. Sen sağcısın, sen solcusun, şucusun bucusun diye ayrışmayın. Hepimiz Gazi öğrencisiyiz” dedi. Ayrıca öğrenciler eylem yaptıkları ilk gün Edebiyat Fakültesi'nde ülkücüler ve güvenlik görevlileri arasındaki kavganın eylemle alakası olmadığını yineledi. (Ankara/EVRENSEL)

Gazi'de 'Üniversiteme dokunma' eylemi

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:02

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