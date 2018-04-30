Gazi'de bölünmeye karşı tepkiler büyüyor

Gazi Üniversitesi'nin bölünmesine karşı tepkiler büyüyor. Öğrenciler ve akademisyenlerin katılımı üçüncü eylemde birkaç katına çıktı. Yapılan açıklamalarda Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin açılmasına değil, Gazi'nin bölünmesine karşı çıkıldığı vurgulandı.

Gazi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kurulması için okullarının bölünmesine tepki gösterdi. Üniversitede yapılan üçüncü eylem öncekilerden daha kitlesel oldu. Katılımın sürekli arttığı eylemlerde giderek daha coşkulu bir hale geliyor. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler burada açıklamalarda bulundu. “Gazi bizimdir, bizim kalacak” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan “Bunca yıllık hukuk'umuz var”, “Dünya dikenli bir hayat, Gazili olmak mu kabahat”, “Bölünmeyi değil, birlik olmayı istiyoruz” yazılı dövizler taşındı. Eyleme Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran da eyleme destek verdi.

TEPKİ HER YERDE

Eylemlerin yanı sıra okulun birçok yerinde de bölünmeye tepki var. “Gazi Hukuk Gazili kalsın. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne Evet, Gazi Üniversitesi'ne Hayır” yazıları Hukuk Fakültesi girişine pankartla asılırken, talepler okulun internet sitesinde de yer aldı.

Eylemde konuşan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Arıcı bu üniversitede 46 yılını doldurduğunu söyledi. Yılların birikiminin getirdiği çınarın kesilmesini istemediklerini söyleyen Arıcı, “Gazi tüm fakülteleriyle bütündür. Gazi'nin 80 bin öğrencisi yoktur ama birkaç milyon mensubu vardır” diye konuştu.

KİMSE BİZE SORMADI!

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden İlyas Doğan, öğrencilere karşı sorululuklarını yerine getirmek amacıyla toplandıklarını açıkladı. Doğan, “Bu gencecik çocuklarımıza diyoruz ki; hayır Gazi diploması değil, Hacı Bayram Veli diploması vereceğiz. Bu bir hukuk devletine yakışmaz. Hayatında bir kitap okumamış insanın üniversite konusunda ne fikri olabilir. Kime sordular? Bizim akademisyenlerimizden hiçbirine hiçbir şey sorulmadı” diye konuştu.

BÖLÜNMEKLE NEYİ KAZANACAĞIZ

Prof. Dr. İhsan Erdoğan, üniversitenin kazandığı değeri tüm fakülte ve yüksek okullarıyla birlikte kazandıklarını belirtti:

“Her birimiz Gazili olma bilinciyle hareket etmek suretiyle bu sonucu elde ettik. Şimdi bölünmekle neyi kazanacağız?” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:34

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