6 aylık bebeğiyle birlikte tutuklanan Ayşe Öğretmen tahliye edildi

‘Çocuklar ölmesin’ diye çağrı için 6 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine giren Öğretmen Ayşe Çelik’in tahliye edildiği bildirildi.

“Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve 6 aylık infaz erteleme süresi bugün dolan Öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.

Çelik'in tahliye bilgisini avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından paylaştı.

'AYŞE TAHLİYE EDİLDİ, KENDİSİ ŞU AN EVİNDE'

Evrensel'e konuşan Çelik'in avukatı Karaman, "3-4 gündür Ayşe Çelik'in dosyası incelemedeydi.Bugün mesai sonrası bir kararın çıkmış olduğunu öğrendik. Ayşe Çelik için çıkarılan tahliye kararı Pazartesi günü elimize ulaşmış olur. Kendisi tahliye oldu, şu an evinde bulunuyor." dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi

Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine giriyor

Eğitim Sen'den Ayşe Öğretmen çağrısı: Bu trajediden vazgeçin

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 19:45

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