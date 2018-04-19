Eğitim Sen'den Ayşe Öğretmen çağrısı: Bu trajediden vazgeçin

Eğitim Sen şubeleri, öğretmen Ayşe Çelik'in bebeğiyle birlikte cezaevine girecek olmasına ilişkin açıklama yaptı.

‘Çocuklar ölmesin’ diye çağrı yapan Öğretmen Ayşe Çelik’in aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası için verilen erteleme süresi 20 Nisan’da sona eriyor. Çelik’in 6 aylık bebeğiyle cezaevine girecek olmasına yönelik Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi basın açıklaması yaptı. Açıklamaya sendikanın 1, 2 ve 3 No’lu şube yöneticileri de katıldı.

Yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Eş Başkanı Fatma Budak, Ayşe öğretmen üzerinden bütün toplumsal kesimlere mesaj verilmek istendiğini söyledi. Bir eğitimcinin en büyük görevinin yaşam hakkını savunmak olduğunu dile getiren Budak, “Bu süreç tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Savaşa karşı barışı savunmak suç olmuş savaşı övmek yıkımları savunmak ödüllendirilir olmuştur. Hukuksuzlukların kaynağı olanların şunu unutmaması gerekecektir barışı insanca yaşamı savunan milyonlar vardır. Buradan yetkililere sesleniyoruz biran önce bu trajediden vazgeçin çocukların yaşam hakkını savunan Ayşe Öğretmeni 6 aylık çocuğuyla cezaevine koymak ne sizleri yüceltecek nede Ayşe Öğretmenin onurlu duruşunu değiştirecektir” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:09

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