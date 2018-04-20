'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi

“Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle hakkında açılan davada verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve 6 aylık infaz erteleme süresi bugün dolan Ayşe öğretmenin 10 gün infaz erteleme talebi reddedildi. Ayşe Öğretmen 6 aylık bebeği ile cezaevine girdi.

Ayşe Çelik, öğlen saatlerinde avukatı ve kendisine destek olanlarla birlikte Diyarbakır Adalet Sarayına geldi. Ayşe Çelik’e destek için birlikte adliyeye gelenler arasında CHP Milletvekili Zeynep Altıok, HDP milletvekilleri Ziya Pir ve Feleknas Uca ile HDP ve CHP il yönetimi, Dicle Amed Kadın platformu (Dakap) da vardı.

Fotoğraf: Serpil Berk/EVRENSEL

Ayşe Çelik, mahkemeden 10 günlük daha erteleme talebinde bulundu ancak bu talep kabul görmedi. Eşyalarını toplamak üzere eve geçen Ayşe Öğretmen, akşam saatlerinde 6 aylık bebeği ile Diyarbakır E Tipi Cezaevine girdi.

Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanan Çelik, Bölge illerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmıştı. Operasyonların sona ermesini isteyen Öğretmen Ayşe Çelik “Çocuklar ölmesin” demişti. Bu sözleri nedeniyle dava açılan Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik’in avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Çelik’in cezasını onanmıştı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmene verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelenmişti. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Ayşe Çelik

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:27

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