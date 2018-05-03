BES'ten vergi affı yasa tasarısına tepki

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, 'müjde' olarak açıklanan vergi affını değerlendirdi: Emekliye ikramiye için 15 yıldır hiçbir adım atmadılar.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Serpil Akpınar, Başbakan tarafından "müjde" diye açıklanan yasa tasarısını değerlendirdi. Vergi affı yasasıyla zenginlerin ödüllendirilip emekçilerin cezalandırıldığını belirten Akpınar, emeklilere ikramiye için 15 yıldır adım atmayan hükümetin seçim öncesi bu düzenlemeyi getirdiğine dikkat çekti.

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından topluma "müjde" olarak yansıtılan vergi ve prim affından, emekliye yılda iki ikramiye verilmesine, imar affından öğrenci affına kadar bir takım düzenlemeleri değerlendirdi. 3-5 yılda bir çıkan vergi aflarının artık rutin hale geldiğini belirten Akpınar, son 6 yılda 6. kez vergi ve prim affı çıkarıldığını, son iki yılda çıkarılan iki affın taksit ödemeleri bile bitmeden tekrar bir af düzenlemesinin Meclise sevk edildiğini söyledi. Maaş ve ücret geliri elde eden emekçilerin vergilerini, sosyal güvenlik primlerini her ay ellerine bile geçmeden peşin olarak ödedikleri için öncelikle bu uygulamaların birinci derece de mağdurları olduğunu vurgulayan Akpınar, “2017 yılında toplanan 536 milyar verginin 360 milyar lirası dolaylı vergilerden oluşmaktadır. KDV ve ÖTV toplamı 293 milyarı aşarken dahilde alınan KDV’de tahakkuk eden vergi 112,4 milyar, tahsil edilen KDV 55,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. Tüketim aşamasında yurttaşlardan peşin olarak tahsil edilen KDV’nin vergi mükellefleri tarafından yarısından fazlası devlete yatırılmamıştır. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenler af uygulamaları ile ödüllendirilmekte vergisini düzenle ödeyenler cezalandırılmaktadır” dedi.

'EMEKLİLİK KOŞULLARI FİİLEN ORTADAN KALDIRILIYOR'

Bu düzenlemeleri yapan siyasi iktidarın bundan sonrası için vergi etiğinden, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden bahsetme şansı olmadığını dile getiren Akpınar, büyüyen Türkiye’de büyümenin devamı için vergi ve prim affının çıkarılıyor olmasının Türkiye ekonomisinin battığının resmi olduğunu söyledi. Muhalefet tarafından zaman zaman gündeme getirilen “emekliye ikramiye” konusunun hükümet tarafından "gerçekliği olmayan bir talep" denilerek reddedildiğini hatırlatan Akpınar, 15 yıllık süreçte 30 dini bayramda emekliye ikramiye konusunda adım atmayan AKP’nin ekonomik verilerin krizi işaret ettiği bir dönemde emekliye yılda iki ikramiye düzenlemesinin amacının bilindiğini ifade etti. Akpınar, emeklilere ikramiye verilmesine karşı olmadıklarını ancak emeklilerin sorunlarının çözümünün daha bütünlüklü bir yaklaşımdan geçtiğini dile getirdi. Akpınar, “2008 yılı itibariyle çalışma hayatına başlayanlar için kademeli olarak da olsa fiilen emeklilik koşullarının ortadan kalktığı bir süreçte, kamusal emeklilik yerine bireysel emeklilik getirilmeye çalışılmaktadır. Gönüllü bireysel emeklilik, bireysel emekliliğe otomatik katılım derken zorunlu bireysel emeklilik uygulamasına doğru gidilen bir süreçte emeklilik üzerinden en son prim yapacak parti AKP olacaktır” dedi.

'EMEKÇİLERE ANGARYA'

Akpınar, bu tasarı yasallaşırsa başta maliye ve SGK emekçileri açısından ilave bir iş yükünün getirileceğini söyledi. 666 sayılı KHK ile gelirleri gasbedilen, ücret adaletsizliği dayatılan, talepleri yok sayılan maliye ve SGK emekçilerinin yıllarca sürecek ciddi bir iş yükü ile karşı karşıya kalacağını belirten Akpınar, mevcut tasarıda emekçiler lehine herhangi bir düzenleme olmadığı gibi, maliye ve SGK emekçilerinin taleplerinin de yine yok sayıldığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 22:31

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