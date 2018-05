1 Mayıs’tan 6 Mayıs’a İş, Barış, Özgürlük, Antiemperyalizm mücadelesi

'Her 6 Mayıs’ta ifade edilir; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın idam edilişlerinin tarihi olarak 6 Mayıs bir yas değil mücadele günüdür.'

GENÇLİĞİN 2018 1 MAYIS'I

2018 1 Mayıs’ı Türkiye’nin birçok yerinde coşku ile kutlandı. Bu 1 Mayıs’ta da Türkiye gençliği, hem katıldıkları hem kendi örgütlediği kortej ve alanlarda göz doldurdu. Üniversiteli gençler bilimsel eğitim, demokratik üniversite talebini alanlara taşıdı. Kampüsleri üzerinden “bölünen üniversiteler” alanlarda bölünerek değil birleşerek çoğaldılar, dövizlerinde, pankartlarında mesajlarını verdiler. Liseli gençlik parasız eğitim, demokratik lise şiarını bu 1 Mayıs’ta da alanlara taşıdı. Meslek liseliler sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasından, sınav sisteminin tamamına kadar itirazlarını dile getirdiler. Öte yandan 1 Mayıs alanlarına en çok yansıyan savaş karşıtı, antiemperyalist sloganlar oldu. Emperyalistlerin bölge üzerindeki politikalarına, yıllardır süren savaşlara bölgede ve dünyada yeni savaşların derinleşmesine, bu yönde politikaların artmasına yönelik tepki büyüktü. Yani Türkiye gençliği bu 1 Mayıs’ta gelecekleri için iş, bilim, barış ve her bağlamda özgürlük talep ettiler.

HAVA GÜNEŞ AÇMIŞ, OLANAKLAR ARTMIŞTIR

Her bahar, kara bir kıştan sonra çıkar ortaya. Bu kara kış da biz gençler büyük fırtınaları atlattık ve baharı yakalamaya çalıştık. Yaşanan son gelişmelere dahi bakacak olursak bunu görebiliriz. Üniversitelerin fakültelerinin birbirinden ayıran, üniversiteleri bölen yasa tasarısına üniversitelerden tepki yağdı. İstanbul Üniversitesi’nden binlerce öğrenci üniversiteme dokunma, fakülteme dokunma dedi. Gazi Üniversitesi’nde hem yönetimden gelen hem çeşitli gruplardan gelen tehditlere rağmen, öğrenciler ve akademisyenler tasarıyı onaylamadıklarını defalarca gösterilerle dile getirdiler. ODTÜ öğrencilerinin yasaklanan şenliklerini geri kazanma mücadelesinde rektörlüğe nasıl geri adım attırdığını hepimiz Evrensel Gazetesi sayfalarından okuduk. Bu yeni kıpırdanmalar, kara kışın son dönemleriydi. Bu 1 Mayıs ise artık yeni baharların habercisidir. Hava güneş açmış, olanaklar genişlemiştir. Ekonomik, sosyal ve politik alanda fırtınaların ve tipilerin yarattığı, tahribatı onarmak ancak bu yeni kıpırdanmaların üstüne gitmekten geçer.

BAĞIMSIZLIK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN ALANLARA!

İşte bu koşullarda, 1 Mayıs’ın hemen ardından Türkiye gençliğinin her yerde alana çıktığı 6 Mayıs’ın ayrı bir önemi vardır. Her 6 Mayıs’ta ifade edilir; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın idam edilişlerinin tarihi olarak 6 Mayıs bir yas değil mücadele günüdür. Bu şekilde değerlendirildiğinde, 1 Mayıs’ta öne çıkan iş, bilim, özgürlük talepleri 6 Mayıs’ta yine öne çıkarılmalıdır. Ayrıca 6 Mayıs alanlarının, Denizlerin verdikleri savaş karşıtı, antiemperyalist mücadele de hesaba katıldığında, gençliğin her düzeyde taleplerinin ve eğilimlerinin ortaklaştığı bir dönemde, 68 hareketinin 50. Yılında emperyalizme karşı, savaşa karşı; bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için taleplerin yükseltildiği alanlar haline getirilmesi gerektiği su götürmez bir gerçektir. Tüm taleplerin bu zeminde ortaklaşması, Türkiye gençliğinin sözünü buradan söylemesi önemlidir. Olanakların geliştiğini, önemli örneklerin arttığını ifade ettik. Taleplerin ortaklaştığından çokça bahsettik. Var olanın daha da ileriye gitmesi, yeni koşulları uygun biçim ve tarzların gelişmesi için bu 6 Mayıs’ta aktüel tartışmaların yürütülmesi de önemli olacaktır. Nasıl bir antiemperyalist mücadele çizgisinin tutturulacağı, önümüzdeki seçim sürecine kadar uzanan geniş gençlik kesimlerinin bir araya gelip tartıştığı panel, söyleşi, toplantıların organize edilmesi “baharın devamı” için gereklidir.

