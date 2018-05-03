Ankara'dan Gözde Oba, Mamak'ta gençlerin bir araya geldiği pikniğe dair Genç Hayat'a yazdı.

Gözde OBA

Ankara

23 Nisan’da “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda değil, mangal başındayız!” diyerek Mamak gençliği olarak bir araya geldik. Pikniğimizde çuval ve yumurta yarışı, bilgi yarışması, voleybol gibi aktiviteler ile hem eğlenip hem öğrendik. Pikniğimizde kolektif hareket etmeye, alanı beraber kullanıp temizleyerek sosyal bağımızı güçlendirmeye çalıştık.

SEÇİM VE SINAV TARİHİ TARTIŞILDI

Ülke gündemi de kazan misali kaynarken biz de piknik içinde bu tartışmalardan uzak kalamayarak sohbetlerimizde düşüncelerimizi birbirimizle paylaştık. Son vakitlerde gençliğin büyük oranda tartıştığı erken seçim nedeniyle üniversiteye hazırlık sınavlarının ertelenmesini biz de sohbetimizde uzun uzadıya konuştuk. Konuya ilişkin “Bu zamanda bunları tartışmak doğru olmaz, toprak kaybedebiliriz, savaş var.” diyen de oldu “Bizim için önemli olan bu sınavın ertelenmesi iki dudağın arasında.” diyen de. “Ben sınava kaç aydan beri hazırlanıyorum. Şimdi birden kendi çıkarları için neden ertelediler? Seçimi o gün yapmak zorundalar mı? İlk başta iyi bir hafta daha dinleneceğiz dedim ama sonra konuşmalardan anladım ki bizim için iyi olmayacak.” cümleleri sınıfta, sokakta, mahallede de gençlerden duyduğumuz cümlelerin özeti biçiminde. Sohbetimizin devamında, gençlerin kendisinin yetenekli olduğu branşlarda ya da alanlarda geliştirememesinin nedenlerini de tartıştık. Aslında içinde bulunduğumuz sistemde gençliğin kendini iyice yozlaştırdığı ve geleceğinin artık bir kişinin kararlarına kaldığı bu zamanda, kendimizi geliştirmenin olanaklarını yaratabileceğimiz konusunda pikniğe gelen arkadaşlarımız ile ortak noktada birleştik.

'GENÇLİK, GELECEĞİ İÇİN SÖZ SAHİBİ OLMALIDIR'

Pikniğimizde beraber halay çekip semaver başında gülüştük. Yorgunluğumuzun artık belirginleştiği zaman da toplanıp “Ülkenin Ortadoğu’da savaşa girmesi ve ‘çıkacağız’ demesinden sonra ‘çıkamaması’, bununla beraber içeride şoven ve milliyetçilik duygularının artırılmasıyla bir seçime gidilmekte. Bir yandan ekonominin kötüye giden durumu bir yandan taciz, tecavüz ve çocuk istismarının artması, kindar ve dindar nesiller yaratma politikalarıyla beraber gençliği kendi istedikleri biçimde sorgulamayan nesiller istenmesine karşı biz de 1 Mayıs’a taleplerimizle daha güçlü şekilde katılmalıyız.” konuşması ile pikniğimizi bitirip alanı temizledik.

Şu bir gerçektir ki artık gençlik kendi geleceği için söz sahibi olmalıdır. Bunun için de her alanda birleşmeli içinde bulunduğu karanlığı yırtmalıdır.

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