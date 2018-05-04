GerÃ§ek antiemperyalizm Denizlerin mirasÄ±nda

Emek GenÃ§liÄŸi MYK Ãœyesi Sinancem AlikoÃ§, Deniz, Yusuf ve HÃ¼seyinâ€™i idamlarÄ±nÄ±n 46. yÄ±lÄ±nda tÃ¼m genÃ§leri 6 MayÄ±s'ta anmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Derya KAYA

Ankara

68 devrimci gençlik hareketinin önderleri Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan’Ä±n idamlarÄ±nÄ±n 46. yÄ±l dönümü vesilesiyle konuÅŸtuÄŸumuz Emek GençliÄŸi MYK Üyesi Sinancem Alikoç, “Emperyalistlerin paylaÅŸÄ±m savaÅŸlarÄ±na dahil olmak isteyen, komÅŸu ülkelerin içiÅŸlerine karÄ±ÅŸan AKP’nin antiemperyalist olduÄŸunu iddia etmesi, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunu dile getirmesi ne kadar gerçekçi?” diye sorarak, bugün gerçek antiemperyalizmi ve mücadeleyi Denizlerin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n içinde aramak gerektiÄŸini belirtti.

Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da baÅŸta mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve emperyalizme karÅŸÄ± mücadele ÅŸiarÄ±yla anÄ±lacak. Denizlerin mücadelesini ve gençliÄŸin bugünkü sorun ve taleplerini gazetemize deÄŸerlendiren Emek GençliÄŸi MYK Üyesi Sinancem Alikoç, Emek GençliÄŸinin, 6 MayÄ±s’Ä± gençliÄŸin en yakÄ±cÄ± sorunlarÄ±nÄ±n dile getirildiÄŸi ve taleplerinin haykÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir mücadele günü olarak gördüÄŸünü ifade etti.

Ä°Åž,BÄ°LÄ°M VE ÖZGÜRLÜK Ä°ÇÄ°N

GençliÄŸe yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n had safhaya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dönemde Türkiye gençliÄŸinin hoÅŸnutsuzluÄŸunu birçok alanda dile getirdiÄŸine dikkat çeken Alikoç, özellikle bu yÄ±l 1 MayÄ±s’ta gençliÄŸin geleceksizliÄŸe karÅŸÄ± alanlara çÄ±kmasÄ±nÄ±n bunun önemli bir göstergesi olduÄŸunu dile getirdi. Alikoç, “Türkiye gençliÄŸi, geleceksizliÄŸe; yani savaÅŸa, tek adam yönetimine, iÅŸsizliÄŸe, üniversitelerdeki baskÄ±lara, eÄŸitimin niteliksizleÅŸtirilmesi ve gericileÅŸtirilmesine karÅŸÄ± iÅŸ, bilim, barÄ±ÅŸ ve özgürlük için alanlara çÄ±ktÄ±. Bu taleplerle birlikte 6 MayÄ±s’ta da alanlarda olacaklar” dedi. Emek GençliÄŸi olarak, iÅŸsiz kalan gençlerden sÄ±nav tarihi keyfi bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilen liselilere, sokaklarda rahatça yürüyemeyen genç kadÄ±nlardan hocalarÄ± ihraç edilen, okullarÄ± bölünmek istenen üniversitelilere tüm gençliÄŸi alanlarda buluÅŸmaya davet ettiklerini söyleyen Alikoç, Denizlerden aldÄ±klarÄ± mücadele bayraÄŸÄ±nÄ± böylece daha ileriye taÅŸÄ±yabileceklerini ifade etti.

SAVAÅžA VE SÖMÜRÜYE KARÅžI

Alikoç, Denizlerin mücadelesinin aynÄ± zamanda emperyalizme karÅŸÄ± mücadele anlamÄ±na geldiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, sömürünün ve savaÅŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülke ve dünya isteyen tüm gençlerin alanlarda olmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Bugün Türkiye’de AKP dahil birçok siyasi parti ve oluÅŸumun, gençliÄŸi ‘antiemperyalist’ söylemlerle yanÄ±na çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Alikoç, “Ama bu ne kadar gerçekçi? Bugün AKP’nin antiemperyalist bir çizgisi olduÄŸunu iddia etmesi, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunu sÄ±k sÄ±k dile getirmesi ne kadar gerçekçi? Bugün gerçek antiemperyalizmi, Denizlerin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n içerisinde aramak gerekiyor” diye konuÅŸtu. AKP’nin emperyalist savaÅŸlara, paylaÅŸÄ±mlara ortak olmak için çabalayÄ±p, yayÄ±lmacÄ± bir politika izleyip antiemperyalist olduÄŸunu iddia edemeyeceÄŸini anlatan Alikoç “Antiemperyalizm bugün Suriye’ye yönelik herhangi bir emperyalist müdahaleye karÅŸÄ± sesini yükseltebilmek, OrtadoÄŸu’nun kan gölüne çevrilmesine karÅŸÄ± durabilmek, sorunlarÄ±n çözümünde bölge halklarÄ±nÄ±n, iÅŸçi ve emekçilerinin öznesi olduÄŸu bir yaklaÅŸÄ±mÄ± savunmaktÄ±r.” dedi.

AKP’nin politikalarÄ±nÄ±n doÄŸrudan emperyalistlerin politikalarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu söyleyen Alikoç, bu nedenlerle AKP’nin antiemperyalist bir çizgisinin olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Alikoç, emperyalizmin ve tek adam yönetiminin gençliÄŸi geleceksizliÄŸe iten politikalarÄ±na karÅŸÄ± tüm gençliÄŸi 6 MayÄ±s’ta kendi talepleriyle alanlarda buluÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

www.evrensel.net