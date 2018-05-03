Sosyal Araştırmalar Vakfının (SAV) katkılarıyla organize edilen Marksizm Sempozyumu yarın başlıyor. Sempozyum 3 gün sürecek.

Karl Marx’ın doğumunun 200. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan Marksizm Sempozyumu bu cuma başlıyor. 4-5-6 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunda sürecek sempozyum Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezinde yapılacak. Çok sayıda Marksist bilim insanı ve araştırmacının katılacağı 20 oturumda hem Marksizme dair tartışmalar yürütülecek, hem de çeşitli konu ve sorunlar Marksist yöntemle analiz edilecek.

Sosyal Araştırmalar Vakfının (SAV) katkılarıyla organize edilen sempozyumda Taner Timur, Korkut Boratav, İzzettin Önder, Ahmet Tonak gibi Türkiye’nin önemli Marksistleri danışma kurulunda yer alıyor.

KHK’ler ve piyasalaşma süreciyle üniversitelerin toplum için bilgi üretme vasfını giderek yitirdiği belirtilen çağrı metninde, “Bugün Marksist kuram akademik dünyada, etraflıca tartışılma ve yeniden üretilme araçlarından mahrum. Tam da bu nedenle resmi kurumların ötesine geçen, Marksist perspektifle yapılacak bilimsel toplantılar daha da önemli hale geliyor” deniliyor. Sempozyum programının ayrıntıları “www.marksizmsempozyumu.org/program” adresinden takip edilebilir.

CUMA GÜNÜ PROGRAMI:

1. Oturum: Türkiye’de Devlet ve Rejim Tartışmaları, 10.30-12.15

2. Oturum: Marx, Sermaye ve Emek, 13.15-15.15

3. Oturum: Bilinç, Yabancılaşma ve Özgürlük, 15.30-17.15

4. Oturum: Türkiye’de Marksizm ve Devrim, 17.30-19.15 (KÜLTÜR SERVİSİ)

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