Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Real Madrid-Liverpool

Real Madrid ile Liverpool arasında 26 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline dair tüm bilinmesi gerekenler...

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu: Real Madrid-Liverpool. Kupa 1’in iki köklü ekibi 1981 finalinde de karşı karşıya gelmiş ve kazanan 1-0’lık sonuçla İngiliz ekibi olmuştu.

26 Mayıs Cumartesi akşamı TSİ 21.45’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç, Avrupa futbolunun zirvesindeki 63. final olacak.

REAL MADRİD 12, LIVERPOOL 5 KEZ KAZANDI

Bayern Münih’i eleyerek finale gelen Real Madrid bugüne kadar 15 finalde oynadı, 12 kez kupaya uzandı. 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017’de mutlu sona ulaşan İspanya temsilcisi 1962, 1964 ve 1981’deki finalleri kaybetti.

Real Madrid’in son kaybettiği finaldeki rakibi Liverpool ise 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005’te şampiyonluğa ulaşırken 1985 ve 2007 finallerini kaybetti.

FİNALİN GEDİKLİSİ: REAL MADRİD

Son 2 sezonun şampiyonu Real Madrid, Liverpool karşısında bu seriyi üçe çıkarmak istiyor. Real, son 5 sezonda 4 final ve 3 şampiyonluk yaşadı.

Real Madrid, 1992’den bu yana Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada Milan ve Juventus’tan sonra 3 kez üst üste finale çıkan üçüncü takım oldu. Turnuvayı üst üste üçüncü kez kazanması halinde Şampiyonlar Ligi döneminde bunu yapan ilk takım olacak.

Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

EN GOLCÜ TAKIM: LIVERPOOL

Liverpool, Roma eşleşmesinde attığı gollerle bu yılki Şampiyonlar Ligi serüveninde eleme kaydettiği toplam gol sayısını 40’a çıkardı. Eleme maçı da dahil edildiğinde bu rakam 46’ya çıkıyor. 1999/2000 sezonunda Barcelona 16 maçta 45 gol atarak rekor kırmıştı. Real Madrid ise finale gelene kadar 30 gol kaydetti.

EN GOLCÜ RONALDO

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo, kaydettiği 15 golle Kupa 1'in en golcü ismi. Onu Liverpool'lu Muhammed Salah ve Roberto Firmino 10'ar golle, Sadio Mane 9 golle takip ediyor.

En çok asist yapan oyuncularsa Liverpool'dan James Milner(9) ve Roberto Firmino(8).

FİNALE NASIL GİDİLİR?

63 bin kişilik Kiev Olimpiyat Stadı’nda taraftarların satın alabileceği 40 bin 700 bilet olacak. İki finalist takıma 17’şer bin bilet ayrılacak, 6 bin 700 bilet ise dünyanın geri kalanından taraftarlar için satılacak. Henüz satışa sunulmayan biletler dört fiyat kategorisinde satılacak: 450 avro, 320 avro, 160 avro ve 70 avro.

Kiev’deki Şampiyonlar Ligi finalinin elçisi ise Ukraynalı futbol efsanesi Andriy Schevchenko.

UKRAYNA’YA VİZE VAR MI?

Türkiyeli futbolseverlerin Ukrayna için 60 güne kadar vize alınması gerekmiyor. Pasaportsuz gidilebilen ülkeler arasında yer alan Ukrayna'ya sadece yeni tip TC Kimlik Kartı ile vizesiz giriş yapılabiliyor. Nüfus cüzdanı ile girişler ise kabul edilmiyor. (SPOR SERVİSİ)

Real Madrid'in rakibi Roma'ya 4-2 mağlup olan Liverpool oldu

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Bayern elendi, fatura Cüneyt Çakır'a çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 09:08

www.evrensel.net