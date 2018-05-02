Real Madrid'in rakibi Roma'ya 4-2 mağlup olan Liverpool oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma'ya 4-2 mağlup olan Liverpool, skor avantajıyla finale yükselen takım oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Roma'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Liverpoo,l skor avantajıyla adını finale yazdırdı. İlk maçta 5-2'lik skorla mağlup olan Roma'ya kaydettiği 4 gol yetmedi. İngiltere temsilcisi 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak finalde Real Madrid ile karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Yarı final ilk maçında evinde Roma’yı 5-2’lik skorla mağlup eden Liverpool İtalya’da rakibine 4-2 mağlup olmasına rağmen finale çıktı.

Maçtan öne çıkanlar şöyle:

9.dakikada Mane’nin golüyle geriye düşen ev sahibi Roma 15.dakikada James Milner’ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.

26’da Wijnaldum ile bir kez daha önce geçen Liverpool’a 52’de Dzeko karşılık verdi.

86’da Nainggolan ile umutlanan Roma 90+1’de Cengiz Ünder'in kazandırdığı penaltıda Nainggolan’un golüyle skoru 4-2’ye getirdi ancak uzatmalar için gereken son gol için zaman yetmedi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 23:58

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