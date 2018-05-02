Bayern elendi, fatura Cüneyt Çakır'a çıktı

Cüneyt Çakır, Bayern Münih'in Real Madrid'e elendiği maçta vermediği penaltı kararıyla gündeme oturdu.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Bayern Münih'le 2-2 berabere kalarak finale yükselirken maçın hakemi Cüneyt Çakır vermediği penaltı kararıyla tepki çekti.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Bayern'in elenmesini kaleci Sven Ulreich'ın ve Cüneyt Çakır'ın hatalarına bağladı.

Haberde Cüneyt Çakır'ın 2016'da Bayern Münih-Atletico Madrid eşleşmesinde yaptığı gibi bir kez daha Bayern'in aleyhine düdükler çaldığı öne çıkarıldı.

45+1'de ceza sahası içerisinde Marcelo'nun topa elle müdahalesine penaltı kararı çalınmamasını "Yanlış karar" sözüyle yorumlayan Bild, faturayı Çakır'a çıkardı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Cüneyt Çakır, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasındaydı. Çakır hakkında atılan tweet'lerden bazıları şöyle:

(SPOR SERVİSİ)

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 08:30

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