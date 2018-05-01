Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid finale yükselen takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, Real Madrid ile Bayern Münih takımları, Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Seyir zevki yüksek mücadele 2-2 berabere sona erdi. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid finale yükselen takım oldu.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Santiago Bernabeu'da Cüneyt Çakır yönetiminde oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3'üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11'inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın Bayern Münih kalecisi Ulreich'in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesiyle karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63'üncü dakikada eski Real Madrid oyuncusu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bayern karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3'üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi yarın oynanacak Roma - Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2'lik skorla kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 23:48

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