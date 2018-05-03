Veri skandalıyla gündeme gelen Cambridge Analytica şirketi kapanıyor

Facebook veri skandalı ve ABD seçimlerine dair manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen veri analiz şirketi Cambridge Analytica kapanıyor.

İsmi Facebook skandalı ve ABD seçimlerine dair manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica, faaliyetlerini durduracağını duyuruldu.

Wall Street Journal'ın şirket yöneticilerine dayandırdığı habere göre kararın ardında Facebook skandalı yatıyor. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimlere müdahale etmekle ve kirli anlaşmalar yapmakla suçlanan şirkette çok sayıda istifa gerçekleşmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, "şirketin faaliyetlerini sürdürmenin artık sürdürülebilir olmadığının kararlaştırıldığı" belirtildi ve iflas sürecinin başlatılacağı aktarıldı. İflas kararına gerekçe olarak müşteri sayısının giderek azalmasını ve yükselen avukatlık giderleri gösterildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Açıklamada, "Medyada yer alan haberler sonucunda bütün müşteriler ve tedarikçiler bize sırtını döndü" ifadelerini kullandı.

ABD seçimleri ile bağlantılı olarak Facebook veri skandalı ile gündeme gelen Cambridge Analytica, 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri, Facebook'a bağlı bir uygulama üzerinden izinsiz ele geçirmek ve ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump lehine kullanmakla suçlanıyor. Nisan ayında başlatılan soruşturma doğrultusunda şirketin faaliyetleri askıya alınmıştı.

Cambridge Analytica, ABD seçimlerini manipüle ettiği iddialarını geri çevirmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyası dmneminde bu şirketin verilerini kullanmadığını söylemişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, iddialar üzerinde Amerikan Kongresi'nde ifade vermiş ve skandaldan dolayı özür dilemişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 01:22

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