Facebook'ta sancılı günler: WhatsApp’ın kurucusu Jan Koum istifa etti

WhatsApp'ın kurucularından olan ve şirket Facebook bünyesine geçtikten sonra görevine devam eden Jan Koum istifa etti.

Cambridge Analytica bağlantılı veri skandalı nedeniyle kullanıcı güveninin sarsıldığı Facebook'ta sancılı günler sürüyor. 2014'te 19 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum, görevinden ayrıldı.

ABD basınında yer alan iddialara göre, Brian Acton ile birlikte WhatsApp'ı kuran kişilerden olan ve Facebook'un bünyesine geçtikten sonra görevine devam eden Jan Koum'un istifanın arkasında Facebook ile WhatsApp arasında yaşanan kullanıcı verilerinin kullanımı konulu krizin çözülememesi yatıyor.

Cambridge Analytica'nın yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının verisini topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ile Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Skandal üzerine sosyal medyada 'Facebook'u sil' kampanyası başlatılmıştı.

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton da kampanyaya destek verenler arasındaydı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 01:32

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