Onursal Adıgüzel: AKP, Cambridge Analytica ile mi çalışıyor?

CHP'li Onursal Adıgüzel, 'AKP, Facebook'tan bilgi çalmakla suçlanan Cambridge Analytica ile çalıştı' iddialarını Meclis gündemine getirdi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a verdiği danışmanlık hizmeti ve İngiltere’deki Brexit referandumunda yürüttüğü kampanya ile adından söz ettiren şirketin, Facebook’ta 50 milyon kullanıcının profiline ait verileri usulsüz kullanmak suçlamaları ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, AKP’nin 2019 seçimleri için Cambridge Analytica ile anlaştığı yönündeki çeşitli platformlarda dile getirilen iddiaları Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

İddialara konu olan Cambridge Analytica’nın Türkiye ile bağlantısının olup olmadığının ivedilikle araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Adıgüzel, “AKP’nin 2019 seçimleri için bahsi geçen Cambridge Analytica şirketi ile anlaştığı, bu şirketten danışmanlık hizmeti alacağı yönündeki iddialar doğru mudur? Eğer doğru ise, milyonlarca insanın kişisel verilerini, siyasi ve ticari amaçlar için usulsüzce kullanmakla suçlanan bir şirket ile yapılan anlaşmadan geri adım atılacak mıdır?” diye sordu.

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanununun da yetersiz olduğunu vurgulayan Adıgüzel, “6698 sayılı Kanun’un Avrupa Birliği’nin 1995 tarihli regülasyonunu referans aldığı düşünüldüğünde, ilgili mevzuatın günün ihtiyaçlarına göre güncellenmesi gerekmektedir. 1995 yılından bu yana dünyada bilgi teknolojilerinin dönüşümü bakımından bir çağ atlandı. Bu kapsamda, mevzuatın güncel ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde yeniden revize edilmesi, AB’nin 2016 yılında yayımlanan yeni regülasyonu ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışma yapılması gerekmektedir” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Cambridge Analytica skandalı: Şirketin sırları ortaya çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 14:48

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