Öğrenci affı kimleri kapsıyor, aftan kimler yararlanacak?

YÖK, 24 Haziran erken seçimi öncesi ilan edilen 'ekonomi paketinde' yer alan öğrenci affının detayları konusunda çalışmalarını başlattı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Haziran erken seçimi öncesi düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı "ekonomi paketinde" yer alan öğrenci affı, yüz binlerce kişinin gündemine oturdu. YÖK'te de affa dair çalışmalar başladı.

Affın detaylarına ilişkin CNN Türk'te yer alan habere göre, tasarı açıköğretim ve örgün öğretimdeki tüm öğrencileri kapsıyor. Bu nedenle 500 bin öğrenci için yasadan yararlanıp okula dönüş yolu açılabilecek.

♦ Af kapsamına birinci ve ikinci öğretim ayrımı yapılmayacak. Tüm öğrenciler yararlanabilecek. ♦ Af okuldan ayrılan lisans, önlisans, hazırlık sınıfı, yüksek lisans öğrencileri, TUS ve DUS dahil tüm öğrencileri kapsayacak. ♦ Yalnızca "terör suçu işlemiş, teröre bulaşmış ve bu sebepten üniveristesi ile ilişiği kesilmiş" öğrenciler bu haktan yararlanamayacak. ♦ Yasadan yararlanıp üniversiteye geri dönmek isteyen öğrenciler, ayrıldıkları üniverstelere başvuru yapacak. ♦ Aftan yararlanan öğrencilere yatay geçiş hakkı da verilecek. Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu gösterenler, üniversiteye giriş yılı itibari ile taban puanını sağlamaları durumunda yaşadıklari ilerdeki üniveristelerde eşdeğer programlara geçiş yapabilecek. ♦ Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniveristesi ve İstanbul Üniveristesi bünyesindeki açıköğretim, önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilecekler. ♦ Tasarının yasalaşmasının ardından üniveriste öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim güz döneminde üniverisitelerine geri dönebilecekler.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 01:26

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