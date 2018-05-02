Hükümet 'hediye paketi'nin gerekçesini itiraf etti: Politik riskler

Hükümetin erken seçim öncesi hazırladığı 'hediye paketi' Meclise geldi. Resmi gerekçede tasarının 'politik riskler için' hazırlandığı ifade edildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın erken seçim öncesi düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı 'hediye paketi' Meclise geldi. Emeklilere bayramlar öncesi 1000'er lira ikramiye, 'imar barışı', vergi ve öğrenci afları içeren tasarının resmi gerekçesinde paketin “politik riskler için” de hazırlandığı notu düşüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, hükümetin erken seçim öncesinde hazırladığı 'hediye paketi'nin resmi gerekçesinde düzenlemelerin "ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu surette kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlama" amacı taşıdığı notu düşüldü. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 18:12

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