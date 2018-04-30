Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası seçim rüşvetlerini açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Binali Yıldırım üniversitede öğrenci affından vergi ve pirim borcu yapılanmasına birçok vaat verdi

'Baskın seçim' olarak nitelenen erken seçim öncesi Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantı sonrası konuşan Başbakan Binali Yıldırım, vergi borçlarının yapılandırılmasından öğrenci affına, yaşlılık maaşlarının yükseltilmesinden 'imar barışına' "seçim rüşvetleri"ni sıraladı. Açıklanan düzenlemelerin bütçeye yansıması ise 24 milyar lira olacak.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

♦ Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam saylayarak büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Planladığımzı hedeflediğimiz değerler üzerinde ilk 3 ay hedefleri geldi. Bundan sonra artık yaz da geldi, turizim ve tarımda iyi sonuçlar gelecektir.

VERGİ VE PRİM BORCU İLE TRAFİK CEZALARI YAPILANDIRILIYOR

♦ 31 Mart 2018 tarihinden önce vergi, sigorta ve prim, trafik cezası gibi ödemelerini gerçekleştirmemiş olanlara bir fırsat getiriyoruz. Vergi ve prim borcu yapılandırılıyor. Trafik cezaları yapılandırılıyor.

♦ BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borcun varsa, sağlık hizmeti verilmiyor. Bunun da önünü açıyoruz borç ayrı, sağlık ayrı bunun pazarlığı olmaz.

♦ Geçmiş 5 yıl için vergiyle ilgili bir fırsat getiriyoruz. Vergi takibinde olan, uzlaşmazlık ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık.

♦ Piyasada beklenti haline gelen stop affı. Stop affıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz.

YAŞLILIK MAAŞINA ZAM, EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

♦ Yaşlılık maaşını 266 TL'den 500 TL'ye çıkarıyoruz. 600 bin civarında, yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşımız var. Bunu iki katına çıkarıyoruz. 3 ayda 1500 liraya çıkarıyoruz.

♦ Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan kanunla aylık alıyorlar. Normal çalışıp yaşını dolduran, emekliliği gelen emekliler, bütün devletten maaş alanlar. Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Bayram ikramiyesi. Ramazan Bayramı öncesi 1000 lira, Kurban Bayramı öncesi 1000 lira. Tabii bu 12 milyonun üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman, hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Bu bir adımdır.

GENÇ GİRİŞİMCİYE GELİR DESTEĞİ, ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ AFFI

♦ Genç girişimciliğe yönelik desteğe bir yenisini daha ekliyoruz. 3 yıllık gelir desteği devam edecek. Bir yıl boyunca da bu kişi BAĞ-KUR borcu ödemeyecek. Bunu devlet olarak biz ödeyeceğiz

♦ Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gencimiz var. Bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gencimiz oldu. Bunların büyük çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan, ya devamsızlıktan ya da gençliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini takip edememekten kaynaklanıyor. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası, teröre bulaşmışsa bu haktan yararlanamıyor.

'İMAR BARIŞI'

♦ Kangren olmuş imar problemine de imar barışı getiriyoruz. İmar affı değil imar barışı getiriyoruz. Yaklaşık 13 milyon bina için reform düzeyinde bir düzenleme getiriyoruz

'KAYNAK SIKINTIMIZ YOK'

♦ Hamdolsun 2018'de Maliye Bakanlığı'nın koyduğu hedeflerin üzerinde gelirler var. Kaynakla ilgili bir sıkıntımız yok.

♦ Meclis'e bugün itibariyla kanun tasarısını iletmiş oluyoruz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 19:13

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