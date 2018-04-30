HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Vergi affı seçim rüşvetidir. İktidar cari açığı nasıl kapatacak? Krize karşı adalet programı sağlanmalı' dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında kentin 73 sivil toplum örgütü temsilcisiyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı 'hediye paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Son 6 yılda 6 defa vergi affı getirildiğini belirten Temelli, "Bu vergi affı da seçim rüşvetidir. İktidar cari açığı nasıl kapatacak? Krize karşı adalet programı sağlamak gerekir. Ancak bu tekçi anlayış bundan uzaktır" dedi.

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın haberine göre, HDP Diyarbakır İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında kenteki 73 sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı, “Ayın 6’sında seçim startı vereceğiz. Seçim startı öncesi kurum ve kuruluşların önerilerini dinlemek istedik. Bu toplantıyı önemsiyoruz” dedi.

‘KUR YÜKSELİYOR, İKTİDAR CARİ AÇIĞI NASIL KAPATACAK?’

Etkinlikte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yereldeki dinamikleri önemsediklerini belirtti. Mevcut seçimi "panik seçim" olarak değerlendirdiklerini söyleyen Temelli, “Son 6 yılda 6 defa vergi affı getirildi. Bütçe açığı artıyor. Faizler artıyor. Kur yükseliyor. Partili Cumhurbaşkanı ise mevcut krizi faiz lobisi gibi iktisadi gelişmeler dışına bağlıyor. Bu vergi affı da seçim rüşvetidir. İktidar cari açığı nasıl kapatacak? Krize karşı adalet programı sağlamak gerekir. Ancak bu tekçi anlayış bundan uzaktır” dedi.

‘İKTİDARIN TEK VAADİ OHAL’

AKP'nin son 5 yıl tutarsız bir siyaset izlediğini dile getiren Temelli, “Kriz yerel yönetimlerle ortaklaşarak aşılır. Ancak bu iktidar yerelleri güçlendireceğine kayyım politikasını devreye koydu. Daha önce var olan vesayet rejimi şuan diktatöryel bir sisteme doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın seçim için hiçbir vaadi olmadığını belirten Temelli “Tek vaadi OHAL’dir. 16 Nisan referandumdan bugüne kadar yapılanlar önümüzdeki 5 yılda neler yapılacağına dair işarettir. Eğer bu filmi beş yıl boyunca görmek istemiyorsak hep birlikte ne yapmalıyız düşünmeliyiz. Herkes bu sürece katılmalı. 24 Haziran en önemli seçim olacak” dedi.

‘HER KESİMİN TEMSİLİ İÇİN ÇABA VERİYORUZ’

Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayları ile gireceklerini ifade eden Temelli, adaylarını 6 Mayıs’ta açıklayacaklarını söyledi. Kutuplaşma nedeniyle partilerin yan yana gelemediğini söyleyen Temelli, şöyle devam etti:

“Cumhur İttifakı’nın azami derecede düşürülmesi için herkesin kendi adayı ile girmesi gerekir. Ülkedeki mevcut kutuplaşmadan dolayı partiler yan yana gelmeye dahi çekiniyor. HDP sadece kendi parti çizgisi ile sınırlı kalmıyor. Herkesi kapsıyoruz. Tüm temsiliyetler önemlidir. Diğer partiler temsiliyet yerine kişi üzerinden süreci götürmeye çalışıyor. Ancak biz her kesimin temsil edilmesi çabası veriyoruz. Bu doğrultuda HDP’siz ittifak arayışları da iktidarın değirmenine su taşımaktadır.”

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 23:59

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