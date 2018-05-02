Demirtaş'tan adaylık çağrısı: Ben bile HDP'de milletvekili oldum

Selahattin Demirtaş gençleri ve kadınları milletvekili adaylığı için başvuru yapmaya çağırdı: 'HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir.'

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda partililere milletvekili adaylığı için başvuru çağrısında bulunuldu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş adına yapılan paylaşımda "HDP’yi seven herkes HDP’de milletvekili olabilir. Herkesin önü açıktır. Özellikle gençleri ve kadınları başvuru yapmak üzere HDP’ye davet ediyorum. Ben bile HDP’de milletvekili oldum :)" denildi.

Demirtaş'ın 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığı 4 Mayıs Cuma günü Abbasağa Parkı’nda resmi olacak açıklanacak. (HABER MERKEZİ)

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