Gazi'de bölünmeye karşı tepkiler büyüyor

Öğrenci ve akademisyenler, Gazi Üniversitesi'nin bölünmesine tepki gösterdi. Düzenlenen üçüncü eyleme katılım yoğun oldu.

Gazi Üniversitesi'nin bölünmesine tepkiler büyüyor. Öğrenciler ve akademisyenlerin katılımı üçüncü eylemde birkaç katına çıktı. Yapılan açıklamalarda Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin açılmasına değil, Gazi'nin bölünmesine karşı çıkıldığı vurgulanıyor.

Gazi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri okullarının Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kurulması için okullarının bölünmesine tepki gösterdi. Üniversitede yapılan üçüncü eylem, öncekilerden daha kitlesel oldu. Katılımın sürekli arttığı eylemler giderek daha coşkulu bir hale geliyor. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler burada açıklamalarda bulundu. “Gazi bizimdir, bizim kalacak” sloganlarının atıldığı eylemde “Bunca yıllık hukuk'umuz var”, “Dünya dikenli bir hayat, Gazili olmak mu kabahat”, “Bölünmeyi değil, birlik olmayı istiyoruz” yazılı dövizler taşındı. Eyleme Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran da eyleme destek verdi.

TEPKİ HER YERDE

Eylemlerin yanı sıra okulun birçok yerinde de bölünmeye tepki var. “Gazi Hukuk Gazili kalsın. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne Evet, Gazi Üniversitesi'ne Hayır” yazıları Hukuk Fakültesi girişine pankartla asılırken, okulun internet sitesinde de yer aldı.

Eylemde konuşan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Arıcı bu üniversite bahçesinde 46 yılını doldurduğunu söyledi. Yılların birikiminin getirdiği çınarın kesilmesini istemediklerini söyleyen Arıcı, “Gazi tüm fakülteleriyle bütündür. Gazi'nin 80 bin öğrencisi yoktur ama birkaç milyon mensubu vardır” diye konuştu.

KİMSE BİZE SORMADI!

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden İlyas Doğan, öğrencilere karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla toplandıklarını açıkladı. Doğan, “Bu gencecik çocuklarımıza diyoruz ki; hayır Gazi diploması değil, Hacı Bayram Veli diploması vereceğiz. Bu bir hukuk devletine yakışmaz. Halka sorduk deniyor. Hayatında bir kitap okumamış insanın üniversite konusunda ne fikri olabilir. Kimse sordular? Bizim akademisyenlerimizden hiçbirine hiçbir şey sorulmadı” diye konuştu.

BÖLÜNMEKLE NEYİ KAZANACAĞIZ?

Prof. Dr. İhsan Erdoğan, üniversitenin bu kadar yıllık deneyimi bulunduğunu söyledi.Üniversitenin kazandığı değerin tüm fakülte ve yüksek okullarıyla bu değerleri birlikte kazandıklarını belirten Erdoğan, “ Her birimiz Gazili olma bilinciyle hareket etmek suretiyle bu sonucu elde ettik. Şimdi bölünmekle neyi kazanacağız" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Üniversitelerin bölünmesine karşı her kesimden tepki var

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 17:08

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