Anadolu Üniversitesi’nde bölünme protestosu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Fen Fakültesi önünde toplanan yüzlerce öğrenci üniversitenin bölünmesine tepki gösterdi. Bölünme sonucu Eskişehir Teknik Üniversitesi kurulacağını ifade eden öğrenciler, bölünme istemediklerini dile getirdi.

Öğrenciler, harflerle 'Anadoluya dokunma' ve 'Üniversiteme dokunma' yazısı oluşturdu. Fakülte kantin bahçesini balonlarla da süsleyen öğrenciler gitar çalıp şarkı söyledi. Bazı akademisyenlerin de destek verdiği protesto etkinlinde öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay şunları kaydetti:

“Tasarıyla birlikte üniversitenin belirli bölümleri kurulacak Eskişehir Teknik Üniversitesi kapsamına alınmasından dolayı Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri olarak bu durumu kabul etmek istemiyoruz. Bizler Anadolu Üniversitesi'ni büyük emekler vererek kazanmış öğrenciler olarak üniversitemizin bize sağladığı avantajların gasp edilmesinin karşısında duruyoruz. Protokoller Anadolu Üniversitesi ile yapıldığından Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarından, özellikle laboratuarlı bölümler, programın kazandırmayı hedeflediği çıktıları, istenen sürede edinebilecek altyapıya sahip olamayacağından, öğretim kadrosunun, yeterli desteği alamaması üzerine istenen akademik düzeyde kalamayacağından, alan dışı sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayan, alanındaki faaliyetlere ortam yaratarak gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini canlı tutan uygun altyapı kalmayacağından, sadece 1 liraya günde üç öğün yemek, kütüphanede çorba hizmetinden faydalanamayacağımızdan, üniversitede elde ettiğimiz sosyal çevreden mahrum bırakılacağından ve daha birçok imkanın elimizden alınıyor olmasından dolayı mecliste oylanacak olan yasanın kabul edilmesini istemiyoruz.”

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları da üniversitelerinin bölünmesine neden olacak kanun tasarısını alkışlarla protesto etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 16:31

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